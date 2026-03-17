Prajurit Kodam IX/Udayana Juara 1 MHQ di Libya, Ada Peran Ustaz Adi Hidayat

bali.jpnn.com, LIBYA - Prajurit Dua (Prada) Nawawi M.M. Latifullah, sukses mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.

Prada Nawawi M.M. Latifullah menyabet Juara 1 dalam ajang Musabaqah Hifdzil Qur’an (MHQ) Internasional ke-2 bagi personel militer yang diselenggarakan di Air Defense College, Kota Misrata, Libya, Jumat (13/3).

Prajurit TNI AD dari Yonif TP 834/Wakanga Mere, Brigif 21/Komodo, Kodam IX/Udayana ini turun di kategori hafalan 30 juz.

Ajang yang berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan Libya itu berlangsung selama enam hari, 17–23 Ramadan 1447 H (7–13 Maret 2026).

MHQ internasional ke-2 ini diikuti lebih dari 50 prajurit militer dari berbagai negara, di antaranya Indonesia, Mauritania, serta sejumlah negara lainnya.

Kegiatan tersebut mengusung tema “Martyrs of the Homeland” sebagai bentuk penghormatan kepada para syuhada yang gugur dalam mempertahankan tanah air.

Delegasi TNI dalam kegiatan tersebut dipimpin Kabidbintalroh Pusbintal TNI Kolonel Laut (KH) Chumaidi.

Peserta MHQ di antaranya Kapten Sus M. Affan, Serma Abdi Nasrullah, Sertu Habibi Royani, Serda Dimas Hafiz Ihsan, Kopka Mes Ahmad Mulyadi, Prada Nawawi M.M. Latifullah, serta Prada Moh. Marzuki Al Farisi.