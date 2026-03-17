Prajurit Kodam IX/Udayana Juara 1 MHQ di Libya, Ada Peran Ustaz Adi Hidayat

Selasa, 17 Maret 2026 – 12:30 WIB
Prada Nawawi M.M. Latifullah menyabet Juara 1 dalam ajang Musabaqah Hifdzil Qur’an (MHQ) Internasional ke-2 bagi personel militer yang diselenggarakan di Air Defense College, Kota Misrata, Libya, Jumat (13/3). Foto: Dispenad for JPNN

bali.jpnn.com, LIBYA - Prajurit Dua (Prada) Nawawi M.M. Latifullah, sukses mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.

Prada Nawawi M.M. Latifullah menyabet Juara 1 dalam ajang Musabaqah Hifdzil Qur’an (MHQ) Internasional ke-2 bagi personel militer yang diselenggarakan di Air Defense College, Kota Misrata, Libya, Jumat (13/3).

Prajurit TNI AD dari Yonif TP 834/Wakanga Mere, Brigif 21/Komodo, Kodam IX/Udayana ini turun di kategori hafalan 30 juz.

Ajang yang berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan Libya itu berlangsung selama enam hari, 17–23 Ramadan 1447 H (7–13 Maret 2026).

MHQ internasional ke-2 ini diikuti lebih dari 50 prajurit militer dari berbagai negara, di antaranya Indonesia, Mauritania, serta sejumlah negara lainnya.

Kegiatan tersebut mengusung tema “Martyrs of the Homeland” sebagai bentuk penghormatan kepada para syuhada yang gugur dalam mempertahankan tanah air.

Delegasi TNI dalam kegiatan tersebut dipimpin Kabidbintalroh Pusbintal TNI Kolonel Laut (KH) Chumaidi.

Peserta MHQ di antaranya Kapten Sus M. Affan, Serma Abdi Nasrullah, Sertu Habibi Royani, Serda Dimas Hafiz Ihsan, Kopka Mes Ahmad Mulyadi, Prada Nawawi M.M. Latifullah, serta Prada Moh. Marzuki Al Farisi.

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Johnny Jansen Respons Pemanggilan Jens Raven di Skuad Timnas Indonesia - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Respons Pemanggilan Jens Raven di Skuad Timnas Indonesia

  2. Jadwal Super League: Persija vs Dewa United, Borneo FC kontra Persib, Big Match - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Persija vs Dewa United, Borneo FC kontra Persib, Big Match

  3. Kiper M Riyandi Terkapar saat Lawan Bali United, Dokter Tim Persis Buka Suara - JPNN.com Bali

    Kiper M Riyandi Terkapar saat Lawan Bali United, Dokter Tim Persis Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

