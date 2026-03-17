Pangdam Udayana & Kapolda Bali Target Jalur Mudik di Gilimanuk Kosong H-1 Nyepi

Selasa, 17 Maret 2026 – 11:01 WIB
Kendaraan masuk ke kapal feri di Pelabuhan Gilimanuk saat arus mudik 2026. Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto menargetkan antrean panjang di Pelabuhan Gilimanuk selesai terurai pada 18 Maret 2026 atau sehari sebelum Hari Raya Nyepi. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto menargetkan antrean panjang di Pelabuhan Gilimanuk selesai terurai pada 18 Maret 2026 atau sehari sebelum Hari Raya Nyepi.

Mayjen TNI Piek Budyakto saat Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Sosial bersama Gubernur Bali dan Polda Bali menjelaskan bahwa ia pada Minggu (15/3) lalu sudah menyusuri langsung jalur mudik ke arah Pelabuhan Gilimanuk.

Ia mengeklaim kondisi di Pelabuhan Gilimanuk sebenarnya berangsur-angsur membaik, seperti pada Sabtu (14/3) antrean selama 15 jam, sementara esok harinya berkurang menjadi 10 jam.

“Insyaallah hari ini sampai besok dan lusa bisa dikeluarkan semua antrean tersebut, seperti Kapolda menyampaikan paling tidak nanti tanggal 18 untuk yang mudik keluar Bali sudah selesai, sudah kosong,” kata Mayjen TNI Piek Budyakto dilansir dari Antara.

Mayjen TNI Piek Budyakto menyadari potensi kerawanan, yaitu dari sisi kepadatan trafik ada.

Namun, yang terjadi adalah antrean panjang untuk menyeberang, bukan kemacetan seperti yang dinarasikan di berbagai media sosial.

“Bukan macet ya, tetapi antre, macet sama antre kan beda, kalau macet itu depannya tidak jalan, tetapi ini kan depannya jalan hanya panjang gitu,” ujar Mayjen TNI Piek Budyakto.

Jenderal TNI bintang dua ini meyakini antrean akan terus berkurang hingga habis pada malam Pengerupukan atau sehari sebelum Hari Raya Nyepi.

Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto mudik Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya jalur mudik pelabuhan gilimanuk Hari Raya Nyepi pemudik polda bali Kodam IX/Udayana

