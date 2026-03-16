Bali Siap Jadi Tuan Rumah CHANDI Summit 2026, Koster Beri Dukungan Penuh

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster menegaskan kesiapan Pemprov Bali untuk mendukung penuh penyelenggaraan CHANDI Summit (Culture, Heritage, Art, Narrative, Diplomacy and Innovation) 2026.

Forum budaya internasional besutan Kementerian Kebudayaan RI ini dijadwalkan berlangsung pada Agustus mendatang di kawasan Nusa Dua, Badung.

Komitmen tersebut disampaikan Koster saat menerima audiensi Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan, Bambang Wibawarta, di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (16/3).

Pertemuan ini membahas kerangka kerja sama pusat dan daerah demi menyukseskan perhelatan berskala global tersebut.

Koster menekankan pentingnya penyusunan kerangka acuan kerja sama yang jelas antara Kementerian Kebudayaan dan Pemerintah Provinsi Bali.

Ia menyatakan kesiapan Bali untuk memberikan dukungan penuh, khususnya dalam penguatan nuansa budaya pada berbagai rangkaian acara.

“Kami bisa memberi support dekorasi untuk welcoming dinner dan acara inti, menghadirkan tari dan gamelan.

Bahkan bisa disiapkan fragmen tari yang mengimplementasikan tema besar tersebut. Nuansa budaya harus kuat,” ujar Koster.