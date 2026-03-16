Koster Dukung Penuh Pembangunan Rusun Arunika di Denpasar, Blak-blakan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster menyampaikan dukungan penuh Pemprov Bali terhadap rencana pembangunan rumah susun (rusun) Arunika untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Denpasar.

Dukungan tersebut dilontarkan Koster saat mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau usulan lokasi rusun Arunika di Jalan Raya Sesetan, Denpasar, Bali, Senin (16/3).

“Kami mendukung penuh pembangunan rusun ini karena kebutuhan hunian bagi masyarakat di kawasan perkotaan Bali semakin meningkat.

Di lain sisi, ketersediaan lahan semakin terbatas.

Pemanfaatan lahan milik pemerintah untuk hunian masyarakat adalah langkah yang tepat,” ujar Gubernur Koster.

Tower Rusun Arunika dibangun dengan tipe 36 dengan ketinggian maksimal empat lantai.

Rusun ini akan menyediakan 60 unit hunian, yang terdiri dari dua unit untuk penyandang disabilitas dan 58 unit reguler bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Rencana pembangunan rusun ini akan menggunakan skema kontrak Multi Years Contract (MYC) dengan target pelaksanaan pada Juni 2026 hingga Maret 2027.