JPNN.com Bali Bali Terkini Menteri Ara Siapkan Rusun MBR di Denpasar, Tampung 60 KK, Seniman Jadi Prioritas

Menteri Ara Siapkan Rusun MBR di Denpasar, Tampung 60 KK, Seniman Jadi Prioritas

Senin, 16 Maret 2026 – 22:07 WIB
Menteri Ara Siapkan Rusun MBR di Denpasar, Tampung 60 KK, Seniman Jadi Prioritas - JPNN.com Bali
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau usulan lokasi pembangunan Rumah Susun (Rusun) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Denpasar, Bali, Senin (16/3). Foto: Humas Kementerian PKP

bali.jpnn.com, DENPASAR - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau usulan lokasi pembangunan Rumah Susun (Rusun) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Denpasar, Bali, Senin (16/3).

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat penyediaan hunian vertikal yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan.

Lahan yang ditinjau berlokasi di Jalan Raya Sesetan, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar, Bali.

Dengan luas kurang lebih 3.328 meter persegi (dimensi sekitar 26 x 128 meter), lahan tersebut merupakan aset Pemprov Bali yang diusulkan untuk dikembangkan menjadi hunian bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Di lokasi tersebut direncanakan akan dibangun tower Rusun Arunika tipe 36 dengan ketinggian maksimal empat lantai.

Rusun ini akan menyediakan 60 unit hunian, yang terdiri dari dua unit untuk penyandang disabilitas dan 58 unit reguler bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Rencana pembangunan rusun ini akan menggunakan skema kontrak Multi Years Contract (MYC) dengan target pelaksanaan pada Juni 2026 hingga Maret 2027.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa pembangunan rusun subsidi menjadi salah satu solusi untuk menjawab kebutuhan hunian di kota-kota besar yang memiliki keterbatasan lahan.

Di lahan milik Pemprov Bali tersebut direncanakan akan dibangun tower Rusun Arunika tipe 36 dengan ketinggian maksimal empat lantai.
BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Jadwal Super League: Persija vs Dewa United, Borneo FC kontra Persib, Big Match - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Persija vs Dewa United, Borneo FC kontra Persib, Big Match

  2. Kiper M Riyandi Terkapar saat Lawan Bali United, Dokter Tim Persis Buka Suara - JPNN.com Bali

    Kiper M Riyandi Terkapar saat Lawan Bali United, Dokter Tim Persis Buka Suara

  3. Persis Rugi Besar Setelah Bungkam Bali United, Denda Komdis PSSI Naik Berlipat - JPNN.com Bali

    Persis Rugi Besar Setelah Bungkam Bali United, Denda Komdis PSSI Naik Berlipat

    4. Berita Bali United Lainnya

