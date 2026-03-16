JPNN.com

Diversifikasi Bisnis, Bank BTN Ekspansi ke Consumer Banking & Transaksi Digital

Senin, 16 Maret 2026 – 18:02 WIB
Direktur Network & Retail Funding BTN, Rully Setiawan, memberi keterangan kepada awak media kemarin.

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Bank BTN) di Bali mulai memperluas cakupan bisnisnya ke arah consumer banking dan digitalisasi transaksi.

Pergeseran ini merupakan upaya memperkuat pendanaan, di tengah tantangan sektor properti subsidi yang semakin terhimpit harga tanah di Bali.

Direktur Network & Retail Funding BTN, Rully Setiawan, mengakui bahwa sulit bagi pengembang untuk membangun rumah subsidi di pusat aktivitas ekonomi Bali.

Baca Juga:

Akibatnya, proyek rumah bersubsidi kini lebih banyak menyasar kawasan pinggiran.

"Karena harga lahan yang tinggi, pembangunan (rumah subsidi) kini bergeser ke arah Tabanan dan Buleleng," ujar Rully Setiawan, Minggu kemarin (15/3).

Melalui strategi baru ini, BTN berharap dapat tetap tumbuh melalui penguatan layanan perbankan harian bagi nasabah.

Baca Juga:

Untuk menjawab persoalan tersebut, Bank BTN membuka wacana penyesuaian skema harga rumah subsidi.

Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah menaikkan batas harga hunian subsidi menjadi sekitar Rp300 juta hingga Rp400 juta.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Bank BTN Bali properti rumah subsidi tabanan Buleleng Consumer Banking Transaksi Digital

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU