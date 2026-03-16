Kejagung Panggil Tujuh Pejabat Pemprov Bali, Koster Buka Suara, ternyata

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kabar mengejutkan datang dari Kejaksaan Agung (Kejagung).

Penyidik Kejagung dikabarkan memanggil sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.

Kabarnya ada tujuh pejabat teras Pemprov Bali yang dipanggil Kejagung.

Beberapa di antaranya adalah pejabat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Satpol PP, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Pariwisata (Dispar), dan Biro Hukum Setda Provinsi Bali.

Belum diketahui alasan pemanggilan ketujuh pejabat itu.

Namun, beredar informasi pemanggilan para pejabat tersebut terkait dengan pungutan wisatawan asing (PWA).

Kabar tersebut dibenarkan Gubernur Bali Wayan Koster.

Menurut Koster, pemanggilan tersebut bukan dalam rangka dimintai keterangan, tetapi untuk menggali informasi terkait pengelolaan PWA.