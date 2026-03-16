Wicitra & Sarita Ibnoe Bongkar Sisi Lain Dunia Perempuan di Labyrinth Art Gallery

bali.jpnn.com, TABANAN - Nuanu Creative City terus memposisikan diri sebagai titik temu seni dan inovasi.

Melalui platform seperti Labyrinth Art Gallery, para kreator diberi kebebasan untuk mengeksplorasi gagasan sekaligus membangun koneksi mendalam dengan audiens.

Kali ini dua seniman perempuan Wicitra Pradnyaratih dan Sarita Ibnoe, menghadirkan karya mereka dalam pameran Semburat Bali di Labyrinth Art Gallery, Nuanu Creative City hingga 22 Maret 2026.

Melalui praktik artistik yang berbeda, keduanya menghadirkan refleksi personal tentang pengalaman hidup, lingkungan, serta cara perempuan melihat dan merespons dunia di sekitarnya.

Pameran ini digelar bertepatan dengan International Women’s Day.

Seniman asal Bali, Wicitra Pradnyaratih, membawa perspektif baru dalam dunia seni visual melalui perpaduan teknik digital dan akrilik.

Mengusung konsep feminine landscape, ia menciptakan ruang di mana alam tidak hanya dipandang secara fisik, tetapi juga secara emosional dan organik.

Dua karya terbarunya, Tideglow dan Midnight Bloom, menjadi sorotan di pameran Semburat Bali.