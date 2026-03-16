Wamenaker Lepas Mudik Gratis 2026: Bentuk Penghargaan Nyata bagi Pekerja

bali.jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor secara resmi melepas keberangkatan program mudik gratis bagi 295 pekerja beserta keluarga di Gedung Vokasi Kemnaker, Jakarta, Minggu kemarin (15/3).

Program kolaborasi antara Paguyuban Jambi, Ikatan Keluarga Minang (IKM), dan berbagai perusahaan ini dihadirkan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi para buruh.

Wamenaker Afriansyah Noor menegaskan fasilitas ini merupakan wujud nyata apresiasi perusahaan terhadap kontribusi pekerja yang selama ini menjadi tulang punggung operasional.

"Penyelenggaraan mudik gratis ini adalah bentuk penghargaan dan komitmen bersama untuk memberikan apresiasi kepada pekerja yang telah berkontribusi besar bagi perusahaan," ujar Wamenaker Afriansyah Noor.

Menurut Wamenaker Afriansyah Noor, perhatian seperti ini penting karena kesejahteraan pekerja tidak hanya berbicara soal pekerjaan di tempat kerja, tetapi juga menyangkut rasa aman, kenyamanan, dan ketenangan saat mereka kembali berkumpul dengan keluarga pada momentum hari raya.

Oleh karena itu, Wamenaker Afriansyah Noor menekankan pentingnya membangun hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja.

Ia menilai kerja sama yang sehat dan saling menghargai akan memberi manfaat yang dapat dirasakan bersama, baik oleh pekerja maupun perusahaan.

“Pekerja dan pengusaha wajib bekerja sama serta saling membantu dalam meningkatkan kesejahteraan sehingga dapat dinikmati bersama secara proporsional sesuai dengan kontribusi dan prestasi kerja,” kata Afriansyah.