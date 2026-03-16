Wamenaker Lepas Mudik Gratis 2026: Bentuk Penghargaan Nyata bagi Pekerja

Senin, 16 Maret 2026 – 13:54 WIB
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor secara resmi melepas keberangkatan program mudik gratis bagi 295 pekerja beserta keluarga di Gedung Vokasi Kemnaker, Jakarta, Minggu kemarin (15/3). Foto: Kemnaker

bali.jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor secara resmi melepas keberangkatan program mudik gratis bagi 295 pekerja beserta keluarga di Gedung Vokasi Kemnaker, Jakarta, Minggu kemarin (15/3).

Program kolaborasi antara Paguyuban Jambi, Ikatan Keluarga Minang (IKM), dan berbagai perusahaan ini dihadirkan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi para buruh.

Wamenaker Afriansyah Noor menegaskan fasilitas ini merupakan wujud nyata apresiasi perusahaan terhadap kontribusi pekerja yang selama ini menjadi tulang punggung operasional.

"Penyelenggaraan mudik gratis ini adalah bentuk penghargaan dan komitmen bersama untuk memberikan apresiasi kepada pekerja yang telah berkontribusi besar bagi perusahaan," ujar Wamenaker Afriansyah Noor.

Menurut Wamenaker Afriansyah Noor, perhatian seperti ini penting karena kesejahteraan pekerja tidak hanya berbicara soal pekerjaan di tempat kerja, tetapi juga menyangkut rasa aman, kenyamanan, dan ketenangan saat mereka kembali berkumpul dengan keluarga pada momentum hari raya.

Oleh karena itu, Wamenaker Afriansyah Noor menekankan pentingnya membangun hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja.

Ia menilai kerja sama yang sehat dan saling menghargai akan memberi manfaat yang dapat dirasakan bersama, baik oleh pekerja maupun perusahaan.

“Pekerja dan pengusaha wajib bekerja sama serta saling membantu dalam meningkatkan kesejahteraan sehingga dapat dinikmati bersama secara proporsional sesuai dengan kontribusi dan prestasi kerja,” kata Afriansyah.

TAGS   Wamenaker Afriansyah Noor Kemnaker mudik mudik gratis pekerja Jambi Padang Paguyuban Jambi Ikatan Keluarga Minang

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Jadwal Super League: Persija vs Dewa United, Borneo FC kontra Persib, Big Match - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Persija vs Dewa United, Borneo FC kontra Persib, Big Match

  2. Kiper M Riyandi Terkapar saat Lawan Bali United, Dokter Tim Persis Buka Suara - JPNN.com Bali

    Kiper M Riyandi Terkapar saat Lawan Bali United, Dokter Tim Persis Buka Suara

  3. Persis Rugi Besar Setelah Bungkam Bali United, Denda Komdis PSSI Naik Berlipat - JPNN.com Bali

    Persis Rugi Besar Setelah Bungkam Bali United, Denda Komdis PSSI Naik Berlipat

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU