750 Anak Yatim Piatu dan Dhuafa di Bali Terima Santunan Kasih Ramadan

Minggu, 15 Maret 2026 – 21:16 WIB
Anak-anak yatim piatu dan kaum dhuafa menerima santunan saat program Kasdan 15.0.2026 yang digelar di aula TVRI Bali, Sabtu (14/3) kemarin. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com - Lantunan ayat suci dan selawat diiringi tabuhan rebana oleh kelompok hadrah bergema bersahutan mengisi setiap sudut ruangan Aula TVRI Bali, Sabtu (14/3) kemarin.

Meski di tengah suasana puasa menahan lapar dan haus, tidak menyurutkan semangat lebih dari 200 anak yatim, piatu, dan dhuafa untuk turut bergembira, bermain games, menjawab kuis hingga doorprize yang disediakan panitia.

Kehadiran lebih dari 200 anak ini dalam rangka penyelenggaraan Kasih Ramadhan ke-15, program berbagi pada bulan Ramadan dengan menggandeng anak yatim, piatu dan dhuafa di Bali.

Pada penyelenggaraan ke-15 ini KASDAN menargetkan untuk dapat menyantuni 750 anak di seluruh Bali.

Ketua Panitia Muhammad Dafiq mengucapkan terima kasih atas uluran tangan para donatur serta semua pihak yang terlibat dalam menyukseskan KASDAN 15.0

“Alhamdulillah, jumlah anak-anak yang kita berikan santunan dari tahun ke tahun meningkat. Begitu juga dengan jumlah partisipan yang terus bertambah.

Terima kasih kepada para donatur, jurnalis, dan pekerja event yang sudah terlibat dalam kegiatan ini,” ujar Dafiq.

KASDAN 15.0 sudah dimulai sejak 1 Maret 2026 lalu, bertajuk Road to Kasdan, kegiatan ini dimulai dengan menyantuni 100 anak di Tabanan.

