BI Optimistis Diskon Tiket 30 Persen Jaga Geliat Perekonomian Bali

Minggu, 15 Maret 2026 – 21:05 WIB
Turis domestik tiba di Bandara Ngurah Rai. Foto: Dok. JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Bali menyebutkan stimulus pemerintah berupa diskon tiket transportasi hingga 30 persen menjadi oase memasuki periode musim sepi kunjungan (low season) pariwisata.

Optimisme itu berangkat dari hasil survei yang diadakan bank sentral itu kepada 100 pelaku usaha/penjual eceran di Denpasar yang memberi hasil indeks penjualan riil (IPR) sebesar 124,3 atau tumbuh 6,4 persen secara tahunan.

"Meski terjadi efek penurunan akibat faktor musiman, pelaku usaha masih memiliki optimisme kinerja ritel di masa depan," kata Kepala BI Bali Erwin Soeriadimadja dilansir dari Antara.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan memberikan diskon 17 – 18 persen untuk pembelian tiket pesawat domestik kelas ekonomi.

Bahkan jasa kepelabuhanan penyeberangan digratiskan sepenuhnya.

Diskon berlaku dalam periode tertentu untuk mengurai kepadatan penumpang.

Untuk diskon tiket kereta api berlaku 14 hingga 29 Maret.

Untuk diskon angkutan laut berlaku untuk keberangkatan 11 Maret hingga 5 April, dan angkutan udara berlaku 14-29 Maret.

