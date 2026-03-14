Mabes Polri Supervisi Operasi Ketupat 2026, Ini yang Dipantau Brigjen Ngajib

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim Mabes Polri yang dipimpin Brigjen Mokhamad Ngajib mendatangi Polda Bali untuk melaksanakan Supervisi Operasi Ketupat Agung-2026, Sabtu (14/3/2026).

Supervisi ini dalam rangka memastikan kesiapan pengamanan selama Hari Suci Nyepi Tahun Caka 1948 dan Idulfitri 1447 H.

Tim Mabes Polri melakukan pengecekan terhadap berbagai aspek pelaksanaan operasi, mulai dari kesiapan personel, sarana dan prasarana, pos pengamanan dan pos pelayanan.

Kemudian pola pengaturan lalu lintas, hingga langkah-langkah yang diambil terhadap bencana alam yang berpotensi menghambat mobilitas masyarakat.

Brigjen Mokhamad Ngajib menekankan pentingnya kesiapsiagaan seluruh personel serta sinergitas antarinstansi terkait dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Ia juga mengingatkan agar pelaksanaan Operasi Ketupat Agung 2026 dilakukan secara profesional, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat.

Karo Ops Polda Bali Kombes Soelistijono menyampaikan berbagai langkah strategis telah disiapkan guna mendukung kelancaran Operasi Ketupat Agung 2026.

Termasuk penempatan personel di titik-titik strategis seperti jalur utama, kawasan wisata, pelabuhan, bandara, tempat ibadah dan pusat-pusat keramaian.