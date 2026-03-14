Aksi Sosial Ramadan: PKB Bali Bagikan Ribuan Sembako di Kabupaten/Kota

Sabtu, 14 Maret 2026 – 06:27 WIB
Pengurus DPW PKB Bali saat menyalurkan paket sembako di sejumlah tempat di wilayah Bali. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Bali menyalurkan 1.000 paket sembako ke berbagai kabupaten/kota di Pulau Dewata.

Aksi sosial ini menyasar warga kurang mampu agar dapat merayakan Ramadan 2026 dengan lebih tenang.

Ketua DPW PKB Bali, Ahmad Iman Sukri, menegaskan bahwa langkah ini adalah wujud nyata kepedulian partai terhadap masyarakat yang membutuhkan.

“Ini adalah wujud kepedulian kami agar masyarakat bisa terbantu,” ujar Ketua DPW PKB Bali Ahmad Iman Sukri, Sabtu (14/3).

Anggota DPR RI Fraksi PKB menekankan bahwa aksi berbagi paket sembako di Bali merupakan langkah nyata untuk meringankan beban warga menjelang Idulfitri.

Program ini menjadi bukti bahwa partai hadir sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat.

"Ini adalah wujud nyata bahwa PKB hadir tidak hanya saat pemilu, tetapi setiap saat di tengah masyarakat untuk memberikan dampak langsung pada kesejahteraan basis," kata Ahmad Iman Sukri.

Pembagian bingkisan sembako tersebut, dilakukan di sejumlah kabupaten dan kota di Pulau Bali oleh para kader dan pengurus DPW PKB Bali.

