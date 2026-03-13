JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Mau Urus Paspor? Simak Jadwal Layanan Imigrasi saat Libur Nyepi & Lebaran 1447 H

Mau Urus Paspor? Simak Jadwal Layanan Imigrasi saat Libur Nyepi & Lebaran 1447 H

Jumat, 13 Maret 2026 – 13:22 WIB
Mau Urus Paspor? Simak Jadwal Layanan Imigrasi saat Libur Nyepi & Lebaran 1447 H - JPNN.com Bali
Ditjen Imigrasi melakukan penyesuaian jadwal operasional layanan di seluruh Indonesia menyambut libur nasional serta cuti bersama dalam rangka Hari Raya Nyepi dan Idulfitri 1447 H. Foto: Ditjen Imigrasi

bali.jpnn.com, DENPASAR - Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan penyesuaian jadwal operasional layanan di seluruh Indonesia menyambut libur nasional serta cuti bersama dalam rangka Hari Raya Nyepi dan Idulfitri 1447 H.

Kantor Imigrasi akan tutup sementara mulai 18 hingga 24 Maret 2026, dan akan kembali melayani masyarakat pada 25 Maret 2026.

Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, mengimbau masyarakat agar segera menyelesaikan pengurusan dokumen keimigrasian, baik paspor maupun izin tinggal, sebelum masa libur dimulai.

Baca Juga:

Hal ini penting untuk menghindari penumpukan pemohon pasca-lebaran serta meminimalisir risiko administratif.

"Pastikan urusan keimigrasian Anda selesai sebelum 17 Maret 2026.

Mengingat portal e-Visa juga akan ditutup untuk sementara, kami menyarankan masyarakat dan WNA untuk segera menyelesaikan pengurusan dokumen keimigrasian.

Baca Juga:

Ini penting demi kenyamanan bersama dan menghindari risiko overstay selama masa cuti lebaran," ujar Yuldi Yusman.

Meskipun layanan administratif di kantor imigrasi libur, Yuldi memastikan bahwa fungsi pengawasan dan pemeriksaan di gerbang internasional tetap berjalan normal.

Ditjen Imigrasi melakukan penyesuaian jadwal operasional layanan di seluruh Indonesia menyambut libur nasional serta cuti bersama dalam rangka Nyepi & Idulfitri
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Ditjen Imigrasi paspor e-visa libur nasional Nyepi Idulfitri Dokumen Keimigrasian Plt. Dirjen Imigrasi Yuldi Yusman

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Milo Pakai Taktik Berbeda saat Persis Bungkam Bali United, Bikin Lawan Bingung - JPNN.com Bali

    Milo Pakai Taktik Berbeda saat Persis Bungkam Bali United, Bikin Lawan Bingung

  2. Statistik tak Masuk Akal Bali United saat Digilas Persis, Taktik Johnny Jansen Aneh - JPNN.com Bali

    Statistik tak Masuk Akal Bali United saat Digilas Persis, Taktik Johnny Jansen Aneh

  3. Klasemen Super League Setelah Persis Gasak Bali United: Goodbye Zona Degradasi - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah Persis Gasak Bali United: Goodbye Zona Degradasi

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU