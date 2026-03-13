Jadwal Buka Puasa & Salat Magrib di Bali Jumat (13/3), Ini Keutamaannya
bali.jpnn.com, DENPASAR - Beberapa jam lagi umat Muslim di Bali berbuka puasa.
Buka puasa pada Jumat hari ini (13/3) menandakan umat muslim di Bali telah menjalankan ibadah puasa Ramadan hari ke-23.
Berdasarkan kitab Fadhâil Al-Asyhur Ats-Tsalâtsah yang ditulis Syeikh Muhammad bin Ali bin Husein bin Musa bin Babawayh Al-Qumi, banyak keutamaan puasa Ramadan pada hari ke-23.
Pada hari ke-23, orang yang berpuasa akan mendapat pahala seperti memberi makanan kepada setiap anak yatim.
Oleh karena itu, beruntung bagi umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa hari ini.
Berikut jadwal buka puasa di Kota Denpasar dan 8 kabupaten lain di Provinsi Bali, pada Jumat 13 Maret 2026 versi Kemenag Bali dalam Waktu Indonesia Tengah (WITA):
Karangasem
Magrib: 18.33
