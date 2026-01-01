JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Bali Juara Bertahan Pencegahan Korupsi Enam Tahun Tanpa Jeda, Koster Punya Cara

Bali Juara Bertahan Pencegahan Korupsi Enam Tahun Tanpa Jeda, Koster Punya Cara

Jumat, 13 Maret 2026 – 03:00 WIB
Bali Juara Bertahan Pencegahan Korupsi Enam Tahun Tanpa Jeda, Koster Punya Cara - JPNN.com Bali
Gubernur Koster memimpin Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Inspektorat Provinsi Bali, Kamis (12/3) bersama Satgas V.2. Korsup Wilayah V KPK RI. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster terus memperkuat sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan tata kelola pemerintahan di Bali tetap bersih dan transparan.

Bagi Koster, setiap rupiah keuangan negara harus diselamatkan demi kesejahteraan masyarakat.

"Praktek korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menciptakan ketidakadilan ekonomi bagi masyarakat luas," ujar Gubernur Koster saat Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Inspektorat Provinsi Bali, Kamis (12/3)

Baca Juga:

Prestasi Bali pun bicara banyak. Selama enam tahun tanpa jeda, Bali kokoh di peringkat pertama nasional dalam sistem monitoring KPK (MCSP).

Keberhasilan ini adalah buah dari pengawasan ketat di berbagai sektor vital, seperti pelayanan publik, manajemen ASN, hingga pengadaan barang dan jasa.

Bali membuktikan bahwa pemerintahan yang bersih adalah kunci pembangunan yang berkelanjutan.

Baca Juga:

“Jangan sampai capaian peringkat terbaik MCSP enam kali berturut-turut, tetapi masih terjadi korupsi di Bali.

Saya tegaskan kepada jajaran perangkat daerah harus bekerja dengan fokus, tulus dan lurus,” kata Gubernur Koster.

Prestasi Bali pun bicara banyak. Selama enam tahun tanpa jeda, Bali kokoh di peringkat pertama nasional dalam sistem monitoring KPK (MCSP).
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bali korupsi Pencegahan Korupsi KPK Koster Komisi Pemberantasan Korupsi gubernur koster pemprov bali Satgas V.2. Korsup Wilayah V KPK RI

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persis Solo Gasak Bali United 3 – 0, Eks Striker Persebaya Jadi Pembuka Jalan - JPNN.com Bali

    Persis Solo Gasak Bali United 3 – 0, Eks Striker Persebaya Jadi Pembuka Jalan

  2. Diego Campos Tebar Ancaman, Siap Melumat Persis Seperti Membungkam Arema FC - JPNN.com Bali

    Diego Campos Tebar Ancaman, Siap Melumat Persis Seperti Membungkam Arema FC

  3. Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persis vs Bali United: Siapa Jadi Pemenang? - JPNN.com Bali

    Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persis vs Bali United: Siapa Jadi Pemenang?

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU