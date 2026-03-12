Operasi Ketupat Agung 2026: Fokus Pengamanan Nyepi & Mudik, Ribuan Personel Siaga

bali.jpnn.com, DENPASAR - Polda Bali resmi meluncurkan Operasi Ketupat Agung-2026.

Operasi terpusat ini bertujuan menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat selama rangkaian Hari Suci Nyepi Tahun Baru Caka 1948 dan Hari Raya Idulfitri 1447 H.

Persiapan besar ini ditandai dengan Apel Gelar Pasukan yang berlangsung khidmat di Lapangan Iptu Soetardjo, Mako Brimob Polda Bali, Tohpati, Kamis (12/3/2026).

Acara tersebut dihadiri langsung Gubernur Wayan Koster, Kapolda Irjen Daniel Adityajaya, serta Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto.

Kapolda Irjen Daniel Adityajaya menjelaskan bahwa operasi ini akan berlangsung selama 13 hari, terhitung mulai 13 hingga 25 Maret 2026.

Sebanyak 2.169 personel Polri dikerahkan dengan dukungan penuh dari TNI dan instansi terkait lainnya.

Menurut Kapolda Bali, ada dua tujuan utama digelarnya operasi ini.

Pertama, mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas selama arus mudik dan arus balik Lebaran serta aktivitas masyarakat selama libur.