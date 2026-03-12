JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Perintah Koster Tegas, Produk Arak Bali Harus Memakai Aksara Bali

Perintah Koster Tegas, Produk Arak Bali Harus Memakai Aksara Bali

Kamis, 12 Maret 2026 – 20:12 WIB
Perintah Koster Tegas, Produk Arak Bali Harus Memakai Aksara Bali - JPNN.com Bali
Gubernur Bali Wayan Koster bersulang dengan pelaku usaha arak Bali di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Rabu (11/3) kemarin. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster meminta seluruh pelaku usaha arak Bali untuk tertib menggunakan Aksara Bali di setiap kemasan produknya.

Koster menyampaikan hal tersebut saat bertatap muka dengan seluruh pelaku usaha dan koperasi Arak Bali di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Rabu (11/3) kemarin.

Menurut Koster, penggunaan Aksara Bali di kemasan produk arak menjadi identitas branding serta memberikan aura dan karakter kuat terhadap produk lokal Bali ini.

Baca Juga:

“Fesyen budaya harus tampil penuh di kemasan Arak Bali.

Kalau produk Sake asal Jepang dan Soju dari Korea, tampilan aksara-nya full.

Lalu ini kenapa Aksara Bali lebih kecil, apa yang menjadi masalah?

Baca Juga:

Jadi, jangan ragu dan setengah hati menggunakan Aksara Bali.

Menjadi pelaku usaha Bali itu harus total,” ujar Gubernur Koster.

Gubernur Wayan Koster meminta seluruh pelaku usaha arak Bali untuk tertib menggunakan Aksara Bali disetiap kemasan produknya saat bertemu pelaku usaha
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Koster gubernur koster arak Bali aksara bali Bali pemprov bali Sake Soju pita cukai Hari Arak Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Diego Campos Tebar Ancaman, Siap Melumat Persis Seperti Membungkam Arema FC - JPNN.com Bali

    Diego Campos Tebar Ancaman, Siap Melumat Persis Seperti Membungkam Arema FC

  2. Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persis vs Bali United: Siapa Jadi Pemenang? - JPNN.com Bali

    Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persis vs Bali United: Siapa Jadi Pemenang?

  3. Bali United Siap Tempur, Johnny Jansen Incar Tiga Poin Sebelum Libur Kompetisi - JPNN.com Bali

    Bali United Siap Tempur, Johnny Jansen Incar Tiga Poin Sebelum Libur Kompetisi

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU