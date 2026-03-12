Perintah Koster Tegas, Produk Arak Bali Harus Memakai Aksara Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster meminta seluruh pelaku usaha arak Bali untuk tertib menggunakan Aksara Bali di setiap kemasan produknya.

Koster menyampaikan hal tersebut saat bertatap muka dengan seluruh pelaku usaha dan koperasi Arak Bali di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Rabu (11/3) kemarin.

Menurut Koster, penggunaan Aksara Bali di kemasan produk arak menjadi identitas branding serta memberikan aura dan karakter kuat terhadap produk lokal Bali ini.

“Fesyen budaya harus tampil penuh di kemasan Arak Bali.

Kalau produk Sake asal Jepang dan Soju dari Korea, tampilan aksara-nya full.

Lalu ini kenapa Aksara Bali lebih kecil, apa yang menjadi masalah?

Baca Juga: Koster Minta Etalase Khusus Arak Bali di Bandara Gusti Ngurah Rai

Jadi, jangan ragu dan setengah hati menggunakan Aksara Bali.

Menjadi pelaku usaha Bali itu harus total,” ujar Gubernur Koster.