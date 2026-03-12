Mabes TNI Rotasi Besar-besaran, Kapok Sahli Pangdam Udayana Jadi Direktur C BAIS

bali.jpnn.com, JAKARTA - Mabes TNI merotasi sejumlah pejabat di tubuh TNI AD dari mulai setingkat panglima komando daerah militer (Pangdam) hingga panglima komando gabungan wilayah pertahanan (Pangkogabwilhan).

Dari 35 perwira menengah (pamen) hingga jenderal TNI AD, satu jabatan penting di lingkungan Kodam Udayana ikut terkena rotasi.

Kapok Sahli Pangdam IX/Udayana Kolonel Inf Wahyo Yuniartoto dirotasi menjadi Direktur C BAIS TNI.

Posisi Kapok Sahli Pangdam IX/Udayana kini ditempati Danrem 173/Praja Vira Braja (PVB) Kodam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI I Ketut Mertha Gunarda.

"Perlu saya sampaikan bahwa mutasi jabatan di tubuh TNI merupakan hal yang biasa, dalam rangka pembinaan karier Prajurit dan kebutuhan organisasi," kata Kapuspen Mabes TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah dilansir dari Antara.

Brigjen Aulia Dwi Nasrullah juga membenarkan adanya satuan TNI AD yang mengalami perubahan karena kepentingan validasi organisasi TNI.

"Langkah ini juga dilakukan agar organisasi TNI tetap adaptif terhadap tantangan tugas yang dinamis," ujar Brigjen Aulia Dwi Nasrullah.

Namun, Brigjen Aulia Dwi Nasrullah tidak menjelaskan secara rinci apa urgensi Mabes TNI memvalidasi organisasi dan merombak sejumlah pejabat TNI AD.