Pertamina Jamin Stok BBM dan Avtur di Jatim, Bali hingga Nusra Aman, Mudik Tenang

Kamis, 12 Maret 2026 – 09:54 WIB
Antrean kendaraan mengisi BBM di salah satu SPBU di kawasan Tuban, Kuta, Badung, Bali. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus memastikan kesiapan pasokan energi di seluruh wilayah guna mendukung kelancaran aktivitas masyarakat sepanjang Ramadan dan Idulfitri 2026.

Bentuk persiapan tersebut salah satunya dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Ramadan dan Idul Fitri (RAFI) yang mulai bertugas pada 9 Maret 2026 sampai dengan 1 April 2026.

Keberadaan Satgas RAFI ini untuk memastikan masyarakat dapat menikmati liburan dengan aman dan nyaman di wilayah Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT.

Kesiapan tersebut dipaparkan jajaran Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi XII DPR RI di Kantor PLN UID Jawa Timur, Rabu (11/3) kemarin.

Anggota DPR RI Meitri Citra Wardani mengapresiasi pembentukan Satgas RAFI yang telah mempersiapkan kemungkinan lonjakan energi dan upaya mencegah terjadinya kelangkaan.

"Strategi yang telah ditetapkan semoga dapat menjaga kestabilan energi dengan menjaga pasokan dan tidak lalai," ujar Meitri Citra Wardani.

Pertamina menyampaikan proyeksi nasional puncak mobilitas masyarakat yang terjadi sepanjang Ramadan dan Idulfitri 2026, terbagi dalam empat fase, dua pada puncak arus mudik dan dua puncak arus balik.

Arus mudik pada periode 14-15 Maret 2026 dan 18-19 Maret 2026, sedangkan arus balik pada periode 24-25 Maret 2026 dan 28-29 Maret 2026.

