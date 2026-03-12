JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Info Pemadaman Listrik Kamis (12/3): Bali Timur, Tabanan, Denpasar, Sanur & Kuta

Info Pemadaman Listrik Kamis (12/3): Bali Timur, Tabanan, Denpasar, Sanur & Kuta

Kamis, 12 Maret 2026 – 09:04 WIB
Info Pemadaman Listrik Kamis (12/3): Bali Timur, Tabanan, Denpasar, Sanur & Kuta - JPNN.com Bali
Ilustrasi jaringan listrik PT PLN (Persero). PLN UID Bali melakukan pemadaman listrik di sejumlah titik hari ini. Foto: ANTARA/Mulyana

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali melakukan pemadaman listrik untuk sementara waktu di sejumlah wilayah di Provinsi Bali.

Pemadaman listrik Kamis hari ini (12/3) terjadi di sejumlah titik di Provinsi Bali.

Pemadaman listrik ini diumumkan langsung PLN UID Bali di akun Instagram @plndistribusibali.

Baca Juga:

“Sehubungan dengan adanya upaya peningkatan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat, kami sampaikan informasi bahwa PLN sedang melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan penguatan jaringan distribusi listrik yang memerlukan pengaturan operasional atau manajemen beban,” tulis PLN UID Bali di reels akun @plndistribusibali

“Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menyediakan layanan listrik yang andal kepada pelanggan.

Kami memahami ketidaknyamanan yang mungkin akan timbul dan terus melakukan upaya terbaik untuk meminimalisir dampaknya,” tulisnya lagi.

Baca Juga:

Berikut jadwal pemadaman listrik di Bali Kamis hari ini (12/3):

 

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali melakukan pemadaman listrik untuk sementara waktu di sejumlah wilayah di Provinsi Bali.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini pemadaman listrik Jadwal Pemadaman Listrik Info Pemadaman Listrik PLN PT PLN Persero PLN UID Bali bali timur tabanan Denpasar

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Siap Tempur, Johnny Jansen Incar Tiga Poin Sebelum Libur Kompetisi - JPNN.com Bali

    Bali United Siap Tempur, Johnny Jansen Incar Tiga Poin Sebelum Libur Kompetisi

  2. Klasemen Super League Setelah PSIM vs Persijap Imbang, Papan Bawah Panas - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah PSIM vs Persijap Imbang, Papan Bawah Panas

  3. Bek Persis Luka Dumancic Incar Kemenangan Kedua, Sentil Laga Kontra Persik - JPNN.com Bali

    Bek Persis Luka Dumancic Incar Kemenangan Kedua, Sentil Laga Kontra Persik

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU