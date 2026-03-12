Investor Tiongkok Garap Proyek PSEL Denpasar, Rencana Groundbreaking Juni 2026

JPNN.com

Deputi Bidang Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendiarti mengungkap rencana proyek PSEL Denpasar yang groundbreaking pada Juni 2026 saat bertemu Gubernur Koster kemarin. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster mematangkan percepatan pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang akan menjadi solusi jangka panjang penanganan sampah di Bali.

Hal tersebut dibahas saat Gubernur Koster menerima perwakilan pemerintah pusat, Danantara, serta investor asal Tiongkok, Zhejiang Weiming Environment Protection Co., Ltd.

Zhejiang Weiming Environment Protection Co., Ltd ditunjuk untuk menggarap proyek Waste-to-Energy (WtE) di Denpasar dan Bekasi.

Koster yang didampingi Bupati Badung Adi Arnawa dan Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara menegaskan Bali siap menjadi daerah prioritas dalam pengembangan teknologi pengolahan sampah berbasis energi.

Menurut Koster, proyek ini sangat dinantikan masyarakat mengingat volume sampah di Bali terus meningkat seiring posisinya sebagai destinasi pariwisata dunia.

“Kami di Bali sudah satu tim, gubernur, wali kota, dan para bupati.

Lahan sudah disiapkan, akses jalan sudah ada, dan sosialisasi kepada masyarakat juga sudah dilakukan. Masyarakat pada prinsipnya sudah setuju, jadi sekarang tinggal berjalan,” ujar Koster.

Ia menambahkan Pemprov Bali akan memberikan dukungan penuh agar proyek tersebut bisa segera terealisasi.

Menurut Koster, proyek PSEL Denpasar sangat dinantikan warga mengingat volume sampah di Bali terus meningkat seiring posisinya sebagai destinasi pariwisata
