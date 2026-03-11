Wagub Giri Prasta Meninjau Banjir Bandang di Buleleng, Serahkan Bantuan ke Korban

bali.jpnn.com, BULELENG - Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta meninjau langsung lokasi banjir bandang di Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Rabu (11/3) pagi.

Di lokasi bencana, Wagub Giri Prasta yang datang bersama Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna menyampaikan keprihatinannya atas musibah banjir bandang yang terjadi.

Wagub Giri Prasta melihat kondisi fasilitas pendidikan di SD Negeri 5 Banjar yang terdampak cukup serius kerusakannya.

Politikus PDIP ini lantas bertemu langsung dengan para siswa yang terdampak bencana.

Ia juga memberikan bantuan secara pribadi berupa uang tunai sebesar Rp800 ribu kepada siswa SD Negeri 5 Banjar yang kehilangan perlengkapan sekolah akibat banjir.

“Kami menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas musibah banjir bandang ini.

Harapan kami, korban yang masih dalam proses pencarian dapat segera ditemukan dan langkah-langkah pemulihan dapat berjalan melalui koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, serta seluruh pihak terkait,” ujar Wagub Giri Prasta.

Agar kejadian serupa tidak terulang kembali, ia mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan langkah penataan Daerah Aliran Sungai (DAS) serta solusi relokasi bagi empat kepala keluarga (KK) yang terdampak paling parah akibat bencana tersebut.