Polda Bali Survei Jalur Mudik 2026, Pelabuhan Gilimanuk & Padangbai Jadi Atensi

bali.jpnn.com, DENPASAR - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Bali melaksanakan survei dan pengecekan jalur mudik serta kesiapan pos operasi dalam rangka Operasi Ketupat Agung 2026.

Hal ini guna memastikan kelancaran arus lalu lintas menjelang perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1948 dan Idulfitri 1447 H.

Kegiatan survei dilaksanakan selama dua hari oleh jajaran Ditlantas Polda Bali dengan meninjau sejumlah titik strategis mobilitas masyarakat.

Khususnya pada jalur penyeberangan serta jalur utama lalu lintas di wilayah Bali yang diperkirakan akan mengalami peningkatan aktivitas selama periode mudik dan libur panjang.

Pada hari pertama, tim melakukan pengecekan di Pos Terpadu Pelabuhan Padangbai, Pelabuhan Padangbai, Karangasem; Pos Pelayanan Goa Lawah dan Pelabuhan the Angkal Kusamba, Klungkung serta Pos Pengamanan Masceti, Gianyar.

Dalam kegiatan tersebut dilakukan pengecekan terhadap kesiapan pos operasi, sarana dan prasarana pendukung, serta sistem pelayanan kepada masyarakat.

Termasuk berkoordinasi dengan pihak pengelola pelabuhan guna memastikan kesiapan pelayanan penyeberangan dalam menghadapi potensi lonjakan penumpang dan kendaraan selama periode arus mudik dan arus balik Lebaran.

Pada hari kedua, tim Ditlantas Polda Bali melanjutkan kegiatan survei dengan melakukan pengecekan pada jalur utama Denpasar–Gilimanuk.