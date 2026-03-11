JPNN.com

Cek Jadwal Buka Puasa & Salat Magrib di Bali Rabu (11/3), Ini Keutamaannya

Rabu, 11 Maret 2026 – 15:34 WIB
Ilustrasi berbuka bersama di Masjid As-Syuhada Kampung Bugis Serangan selama bulan Ramadan. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Beberapa jam lagi umat Muslim di Bali berbuka puasa.

Buka puasa pada Rabu hari ini (11/3) menandakan umat muslim di Bali telah menjalankan ibadah puasa Ramadan hari ke-21.

Berdasarkan kitab Fadhâil Al-Asyhur Ats-Tsalâtsah yang ditulis Syeikh Muhammad bin Ali bin Husein bin Musa bin Babawayh Al-Qumi, banyak keutamaan puasa Ramadan pada hari ke-21.

Memasuki sepuluh hari terakhir, Allah SWT akan menjadikan kuburan orang yang berpuasa lebih lapang. Masyaallah!

Oleh karena itu, beruntung bagi umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa hari ini.

Berikut jadwal buka puasa di Kota Denpasar dan 8 kabupaten lain di Provinsi Bali, pada Rabu 11 Maret 2026 versi Kemenag Bali dalam Waktu Indonesia Tengah (WITA):

Berikut jadwal buka Puasa, Magrib dan Isya di Provinsi Bali dan sekitarnya Hari Rabu 11 Maret 2026 versi Kementerian Agama
