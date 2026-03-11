Pertamina Bergerak, Bantu Korban Banjir Bandang di Buleleng

bali.jpnn.com, BULELENG - Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menyalurkan bantuan kebencanaan bagi warga Desa Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali, yang terdampak banjir bandang, Jumat (6/3/2026) malam.

Bantuan ini diberikan sebagai bentuk respons cepat perusahaan untuk membantu pemulihan fasilitas pendidikan serta memenuhi kebutuhan warga yang terdampak.

Penyerahan bantuan dilakukan Selasa kemarin (10/3) di dua lokasi, yakni di SDN 5 Banjar dan Posko Pengungsian Desa Banjar.

Kegiatan ini melibatkan unit operasi Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, yaitu Aviation Fuel Terminal (AFT) Ngurah Rai, Fuel Terminal Sanggaran dan Integrated Terminal Manggis.

Banjir bandang yang melanda wilayah tersebut mengakibatkan sejumlah fasilitas di SDN 5 Banjar terendam dengan ketinggian air mencapai 1,5 hingga 2 meter.

Kondisi tersebut menyebabkan beberapa peralatan seperti komputer, kipas angin, serta perlengkapan belajar mengalami kerusakan.

Selain itu, pagar sekolah sepanjang kurang lebih 30 meter juga roboh akibat derasnya arus air sehingga aktivitas belajar mengajar sempat terganggu.

Berdasarkan data BPBD Kabupaten Buleleng, sekitar 250 kepala keluarga (KK) terdampak dalam peristiwa tersebut.