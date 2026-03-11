JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Empat TWA di Bali Tutup Total Selama Nyepi, Buka Kembali 21 Maret

Empat TWA di Bali Tutup Total Selama Nyepi, Buka Kembali 21 Maret

Rabu, 11 Maret 2026 – 14:07 WIB
Empat TWA di Bali Tutup Total Selama Nyepi, Buka Kembali 21 Maret - JPNN.com Bali
Wisatawan menikmati pemandangan gunung dan danau Batur di kawasan wisata Geopark, Kintamani, Bangli, Bali. BKSDA Bali tutup sementara empat TWA di Bali, salah satunya TWA Gunung Batur. Foto: ANTARA/Fikri Yusuf/foc/15.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali menutup sementara empat kawasan taman wisata alam (TWA) pada periode 18-20 Maret 2026.

Keputusan ini merujuk pada Pengumuman Kepala BKSDA Bali Nomor PG.1/K.23/TU/KSA.01.04/B/03/2026 tentang Penutupan Sementara Kunjungan ke Kawasan Hutan Konservasi pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948.

Penutupan sementara diberlakukan pada empat kawasan TWA, yaitu Danau Buyan-Danau Tamblingan di Kabupaten Buleleng; TWA Panelokan dan TWA Gunung Batur Bukit Payang di Kabupaten Bangli serta TWA Sangeh di Kabupaten Badung.

Baca Juga:

Rangkaian utama Nyepi dimulai pada 18 Maret, yaitu upacara Tawur Kesanga pada pagi hingga siang hari, kemudian dilanjutkan pada pawai ogoh-ogoh pada sore hari di titik tertentu di kawasan perdesaan dan perkotaan.

Puncak Nyepi dimulai pukul 06.00 WITA pada 19 Maret dan berakhir pada 20 Maret pukul 06.00 WITA.

Dengan penutupan itu, kunjungan untuk kegiatan wisata alam, penelitian, dan pendidikan pada beberapa kawasan konservasi dalam waktu sementara itu tidak dapat dilakukan.

Baca Juga:

"Kawasan akan dibuka kembali pada Sabtu, 21 Maret pukul 09.00 WITA," ujar Kepala BKSDA Bali Ratna Hendratmoko di Denpasar, Bali, Rabu (11/3).

Menurut Ratna Hendratmoko, penutupan sementara ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap pelaksanaan Catur Brata Penyepian.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali menutup sementara empat kawasan taman wisata alam (TWA) pada periode 18-20 Maret 2026.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bksda bali Taman Wisata Alam Nyepi Nyepi 2026 Catur Brata Penyepian TWA Gunung Batur Bukit Payang TWA Danau Buyan-Danau Tamblingan TWA Panelokan TWA Sangeh

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Johnny Jansen Sentil Arema FC Seusai Terlibat Insiden dengan Teppei Yachida - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Sentil Arema FC Seusai Terlibat Insiden dengan Teppei Yachida

  2. Diego Campos Lega Pecah Telur, Sebut Laga Kontra Arema FC Sangat Sulit - JPNN.com Bali

    Diego Campos Lega Pecah Telur, Sebut Laga Kontra Arema FC Sangat Sulit

  3. Marcos Santos Kecewa Arema FC Keok dari Bali United, Sebut Kesalahan Kolektif - JPNN.com Bali

    Marcos Santos Kecewa Arema FC Keok dari Bali United, Sebut Kesalahan Kolektif

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU