6.518 KK Muslim di Badung Terima Bansos Rp2 Juta Menjelang Idulfitri 1447 H

bali.jpnn.com, BADUNG - Kabar gembira untuk umat Muslim di Kabupaten Badung.

Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, setiap Kepala Keluarga (KK) beragama Islam menerima bantuan sosial (bansos) tunai sebesar Rp2 juta.

Berdasar data Dinas Sosial (Dinsos) Badung, jumlah KK penerima bantuan sosial untuk Idulfitri 2026 mencapai 6.518 KK.

Perinciannya, umat Islam di Kecamatan Abiansemal 186 KK, Kecamatan Kuta 1.887 KK, Kecamatan Kuta Selatan 2.470 KK, Kecamatan Kuta Utara 1.278 KK, Kecamatan Mengwi 542 KK, dan Kecamatan Petang 155 KK.

Bupati Badung Wayan Adi Arnawa mengatakan pemberian bantuan ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah untuk meringankan beban ekonomi masyarakat menjelang Lebaran 2026.

"Bantuan ini adalah bentuk kehadiran negara untuk meringankan beban masyarakat, khususnya umat Islam di Kabupaten Badung, dalam menyambut hari raya," ujar Bupati Adi Arnawa dilansir dari Antara.

Menurut Bupati Adi Arnawa, bantuan tunai ini berfungsi sebagai instrumen intervensi pemerintah guna menjaga daya beli masyarakat.

Mengingat fenomena kenaikan harga kebutuhan pokok atau inflasi yang kerap terjadi menjelang hari besar keagamaan, bantuan ini diharapkan menjadi bantalan ekonomi yang efektif.