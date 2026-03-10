DPR RI Dorong Kebijakan Gizi Nasional Menjangkau Kelompok Rentan di Bali

JPNN.com

Selasa, 10 Maret 2026 – 20:41 WIB
Suasana sosialisasi program MBG yang digelar di Desa Gluntung, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Bali, Senin (9/3) Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, TABANAN - Upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat terus digencarkan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Salah satunya melalui sosialisasi program MBG yang digelar di Desa Gluntung, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Bali, Senin (9/3).

Sosialisasi ini menghadirkan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris, perwakilan Badan Gizi Nasional, serta anggota DPRD Tabanan.

Dalam sambutannya yang disampaikan secara daring, Charles Honoris menegaskan bahwa lembaga seperti Badan Gizi Nasional (BGB) harus lebih aktif dan strategis dalam memastikan kebijakan gizi nasional benar-benar menjangkau masyarakat.

Khususnya kelompok rentan, seperti anak-anak.

Menurut Charles Honoris, kebijakan gizi tidak boleh hanya kuat di tingkat perencanaan, tetapi harus hadir nyata di tengah masyarakat melalui program yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

“Langkah-langkah kecil hari ini akan menentukan masa depan bangsa.

Kita ingin anak-anak Indonesia tumbuh kuat, sehat, dan siap membawa Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia,” ujarnya.

