Mudik 2026: 8 PO Bus di Bali Jalani Ramp Check, Dishub Temukan Catatan Minor

Selasa, 10 Maret 2026 – 19:14 WIB
Ilustrasi proses ramp check kendaraan bus milik perusahaan otobus (PO) di Terminal Mengwi, Denpasar, Bali. Foto: ANTARA/HO-Organda Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Dinas Perhubungan (Dishub) Bali menggandeng BPTD dan Dishub Kabupaten/Kota menggelar ramp check (inspeksi keselamatan) armada bus menjelang mudik Lebaran 2026.

Menurut Kadishub Bali I Kadek Mudarta, pemeriksaan ini menyasar fisik maupun administrasi kendaraan guna menjamin keamanan penumpang.

“Ramp check sudah berjalan sejak pekan lalu,” ujar I Kadek Mudarta, Selasa (10/3).

Fokus pemeriksaan meliputi armada Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) serta Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP).

Sampai saat ini Dishub Bali telah melakukan uji petik terhadap 15 bus dari delapan perusahaan otobus (PO) yang beroperasi keluar masuk Pulau Dewata.

Yakni bus dari PO Sanjaya Kusuma, MTrans, Penjor, Surya Bali, Wisata Komodo, Purnayasa, White Horse, dan Satria Trans Jaya.

“Hasilnya, seluruh sampel dinyatakan laik jalan dengan perizinan lengkap,” kata I Kadek Mudarta dilansir dari Antara.

Meski laik jalan, petugas memberikan catatan minor terkait perbaikan sabuk pengaman dan pembersihan kaca yang buram.

