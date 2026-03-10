Lenovo Aura Edition: Ubah Proses Kerja Berbasis AI Menjadi Keunggulan Kompetitif

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kecepatan bukan lagi satu-satunya kunci di industri kreatif. Melalui Lenovo Aura Edition (Yoga & ThinkPad), Lenovo menghadirkan standar baru kerja cerdas berbasis AI.

Mengandalkan Lenovo AI Now dan fitur Copilot+ PC, pengguna dapat menyusun proposal bisnis dengan insight instan dan alur yang lebih sistematis.

Baik untuk segmen personal maupun korporat, Aura Edition adalah solusi efisiensi dan keamanan data dalam satu genggaman - menjadikan momen produktif seperti Ramadan tetap efektif untuk memenangkan setiap peluang bisnis.

“Kami percaya AI harus menghadirkan nilai nyata yang langsung dirasakan pengguna.

Melalui Yoga Aura Edition dengan integrasi Lenovo AI Now dan kemampuan AI on-device, kami menghadirkan pengalaman komputasi yang lebih personal, aman, dan relevan,” ujar Consumer Lead Lenovo Indonesia Santi Nainggolan.

“Komitmen ini sejalan dengan visi Smarter AI for All, yaitu menghadirkan teknologi yang bukan hanya cerdas, tetapi juga adaptif terhadap dinamika kerja dan kreativitas modern,” imbuhnya.

Memahami dinamika kompetisi bisnis, T&DON sebagai spesialis teknik presentasi memaksimalkan Lenovo Aura Edition sebagai enabler strategis dalam penyusunan proposal dan pitching.

Dengan pendekatan dialogis dan berorientasi audiens, mereka menunjukkan pemanfaatan fitur AI untuk memperkuat narasi, menyusun alur persuasif, serta membangun koneksi yang kuat dengan calon klien.