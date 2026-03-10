DPR RI Sosialisasi di Tabanan, Pastikan Program MBG Memenuhi Empat Standar Utama

JPNN.com

Selasa, 10 Maret 2026 – 13:40 WIB
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menegaskan pentingnya penguatan edukasi gizi bagi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat sosialisasi di Desa Petiga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Bali, Minggu (8/3). Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, TABANAN - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menegaskan pentingnya penguatan edukasi gizi bagi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan sosialisasi program MBG di Desa Petiga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Bali, Minggu (8/3).

Dalam sambutannya yang disampaikan secara daring, Charles Honoris menilai Badan Gizi Nasional (BGN) tidak cukup hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga harus menjadi motor penggerak edukasi gizi nasional.

BGN, kata Charles, sekaligus benteng pertama dalam melindungi generasi muda dari konsumsi makanan ultra-proses.

Ia mengingatkan bahwa meningkatnya penyakit tidak menular seperti kanker, stroke, hingga gagal ginjal memiliki kaitan erat dengan pola konsumsi gula, garam, dan lemak yang berlebihan.

Oleh karena itu, Charles mengajak para orang tua untuk lebih aktif mengarahkan anak-anak dalam memilih makanan sehat sesuai panduan gizi.

“Langkah-langkah kecil hari ini akan menentukan masa depan bangsa.

Kita ingin anak-anak Indonesia tumbuh kuat, sehat, dan siap membawa Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia,” ujar Charles Honoris.

