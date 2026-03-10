Cek Jadwal Buka Puasa & Salat Magrib di Bali Selasa (10/3), Ini Keutamaannya
bali.jpnn.com, DENPASAR - Beberapa jam lagi umat Muslim di Bali berbuka puasa.
Buka puasa pada Selasa hari ini (10/3) menandakan umat muslim di Bali telah menjalankan ibadah puasa Ramadan hari ke-20.
Berdasarkan kitab Fadhâil Al-Asyhur Ats-Tsalâtsah yang ditulis Syeikh Muhammad bin Ali bin Husein bin Musa bin Babawayh Al-Qumi, banyak keutamaan puasa Ramadan pada hari ke-20.
Hari ke-20 Ramadan, Allah SWT menjaga orang-orang yang berpuasa dari setiap setan yang terkutuk.
Oleh karena itu, beruntung bagi umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa hari ini.
Berikut jadwal buka puasa di Kota Denpasar dan 8 kabupaten lain di Provinsi Bali, pada Selasa 10 Maret 2026 versi Kemenag Bali dalam Waktu Indonesia Tengah (WITA):
