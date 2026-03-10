Imigrasi Bali All Out Dukung Program Golden Visa, Gaet Investor & Talenta Asing

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali menyatakan dukungannya terhadap program Golden Visa sebagai upaya strategis untuk menarik investor serta talenta asing berbakat ke Indonesia.

Dukungan tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi Kebijakan Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dengan Tema “Implementasi Golden Visa dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali” yang digelar di Prime Plaza Hotel Denpasar, Selasa (10/3).

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Felucia Sengky Ratna.

Felucia Sengky Ratna menegaskan bahwa program Golden Visa merupakan salah satu kebijakan penting pemerintah dalam meningkatkan daya tarik Indonesia di mata investor global.

“Program Golden Visa didorong untuk menggaet investor serta talenta asing berbakat agar dapat berkontribusi bagi pembangunan nasional.

Kami di Bali tentu mendukung penuh kebijakan ini,” ujar Felucia Sengky Ratna.

Menurutnya, dengan adanya fasilitas izin tinggal jangka panjang melalui Golden Visa, berbagai peluang investasi dan kolaborasi diharapkan dapat semakin terbuka.

Program tersebut juga dinilai mampu memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi investasi yang kompetitif di kawasan.