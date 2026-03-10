JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Menkum Resmikan Ribuan Posbankum di Lampung, Kemenkum Bali Beri Dukungan

Menkum Resmikan Ribuan Posbankum di Lampung, Kemenkum Bali Beri Dukungan

Selasa, 10 Maret 2026 – 12:48 WIB
Menkum Resmikan Ribuan Posbankum di Lampung, Kemenkum Bali Beri Dukungan - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB Eem Nurmanah bersama Kadiv PPPH Mustiqo Vitra Ardhiansyah mengikuti secara daring peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan Provinsi Lampung, Kamis (26/2). Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kakanwil Kemenkum NTB Eem Nurmanah bersama Kadiv PPPH Mustiqo Vitra Ardhiansyah mengikuti secara daring peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan Provinsi Lampung, Kamis (26/2).

Kegiatan yang dipusatkan di Provinsi Lampung tersebut diresmikan langsung oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas.

Peresmian ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperluas akses terhadap keadilan bagi masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.

Baca Juga:

Menteri Supratman menyampaikan apresiasi atas komitmen kuat Pemprov Lampung bersama seluruh pemangku kepentingan yang berhasil membentuk 2.651 Posbankum Desa/Kelurahan yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di wilayah tersebut.

Ia menegaskan bahwa keberadaan Posbankum merupakan bagian penting dari upaya negara dalam memastikan masyarakat memperoleh akses bantuan hukum secara mudah dan merata.

“Pembentukan Posbankum ini bukan hanya simbol kelembagaan, tetapi bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan akses keadilan bagi seluruh masyarakat.

Baca Juga:

Melalui pemanfaatan digitalisasi di Kementerian Hukum, kami berharap penyelesaian perkara melalui mediasi dapat semakin ditingkatkan, sehingga masyarakat memperoleh solusi hukum yang cepat dan efektif,” ujar Menkum Supratman.

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap langkah progresif yang dilakukan di Provinsi Lampung.

Menteri Supratman menyampaikan apresiasi atas komitmen kuat Pemprov Lampung bersama seluruh pemangku kepentingan yang berhasil membentuk 2.651 Posbankum
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Menkum Supratman Andi Agtas Posbankum lampung Kemenkum Bali Pemprov Lampung Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Johnny Jansen Sentil Arema FC Seusai Terlibat Insiden dengan Teppei Yachida - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Sentil Arema FC Seusai Terlibat Insiden dengan Teppei Yachida

  2. Diego Campos Lega Pecah Telur, Sebut Laga Kontra Arema FC Sangat Sulit - JPNN.com Bali

    Diego Campos Lega Pecah Telur, Sebut Laga Kontra Arema FC Sangat Sulit

  3. Marcos Santos Kecewa Arema FC Keok dari Bali United, Sebut Kesalahan Kolektif - JPNN.com Bali

    Marcos Santos Kecewa Arema FC Keok dari Bali United, Sebut Kesalahan Kolektif

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU