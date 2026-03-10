Menkum Resmikan Ribuan Posbankum di Lampung, Kemenkum Bali Beri Dukungan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kakanwil Kemenkum NTB Eem Nurmanah bersama Kadiv PPPH Mustiqo Vitra Ardhiansyah mengikuti secara daring peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan Provinsi Lampung, Kamis (26/2).

Kegiatan yang dipusatkan di Provinsi Lampung tersebut diresmikan langsung oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas.

Peresmian ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperluas akses terhadap keadilan bagi masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.

Menteri Supratman menyampaikan apresiasi atas komitmen kuat Pemprov Lampung bersama seluruh pemangku kepentingan yang berhasil membentuk 2.651 Posbankum Desa/Kelurahan yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di wilayah tersebut.

Ia menegaskan bahwa keberadaan Posbankum merupakan bagian penting dari upaya negara dalam memastikan masyarakat memperoleh akses bantuan hukum secara mudah dan merata.

“Pembentukan Posbankum ini bukan hanya simbol kelembagaan, tetapi bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan akses keadilan bagi seluruh masyarakat.

Baca Juga: Kemenkum Bali Gandeng FH Unud Memperkuat Bantuan Hukum di 21 Desa Gianyar

Melalui pemanfaatan digitalisasi di Kementerian Hukum, kami berharap penyelesaian perkara melalui mediasi dapat semakin ditingkatkan, sehingga masyarakat memperoleh solusi hukum yang cepat dan efektif,” ujar Menkum Supratman.

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap langkah progresif yang dilakukan di Provinsi Lampung.