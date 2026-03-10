JPNN.com

Charles Honoris Ingatkan Bahaya Kanker & Gagal Ginjal, Ajak Warga Tabanan Melek Gizi

Selasa, 10 Maret 2026 – 10:55 WIB
Charles Honoris Ingatkan Bahaya Kanker & Gagal Ginjal, Ajak Warga Tabanan Melek Gizi - JPNN.com Bali
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menekankan pentingnya penguatan edukasi gizi kepada masyarakat saat sosialisasi program MBG yang digelar di Desa Gubug, Kabupaten Tabanan, Bali, Sabtu (7/3). Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, TABANAN - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menekankan pentingnya penguatan edukasi gizi kepada masyarakat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan sosialisasi program MBG yang digelar di Desa Gubug, Kabupaten Tabanan, Bali, Sabtu (7/3).

Charles Honoris secara daring menegaskan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga harus menjadi motor penggerak edukasi gizi nasional.

BGN harus menjadi garda terdepan dalam melindungi generasi muda dari konsumsi makanan tidak sehat.

Ia mengingatkan bahwa meningkatnya penyakit tidak menular seperti kanker, stroke, hingga gagal ginjal memiliki keterkaitan dengan pola konsumsi gula, garam, dan lemak yang berlebihan.

Oleh karena itu, Charles mengajak para orang tua untuk lebih aktif mengarahkan anak-anak agar memilih makanan yang sehat dan bergizi.

“Langkah-langkah kecil hari ini akan menentukan masa depan bangsa.

Kita ingin anak-anak Indonesia tumbuh kuat, sehat, dan siap membawa Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia,” ujar Charles Honoris.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengajak para orang tua untuk lebih aktif mengarahkan anak-anak agar memilih makanan yang sehat dan bergizi.
TAGS   Makan Bergizi Gratis Program MBG tabanan Bali Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris kanker Gagal Ginjal Badan Gizi Nasional dinkes tabanan Edukasi Gizi

