JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini BTID Berdayakan UMKM Kampung Bugis Lewat Program Takjil, Dukung Tradisi Ramadan

BTID Berdayakan UMKM Kampung Bugis Lewat Program Takjil, Dukung Tradisi Ramadan

Selasa, 10 Maret 2026 – 10:39 WIB
BTID Berdayakan UMKM Kampung Bugis Lewat Program Takjil, Dukung Tradisi Ramadan - JPNN.com Bali
BTID berkontribusi menyediakan hidangan takjil bagi jemaah Masjid As-Syuhada Kampung Bugis Serangan selama bulan Ramadan. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Bali Turtle Island Development (BTID) kembali mewujudkan komitmen kepedulian sosial di bulan suci Ramadan dengan menyelenggarakan kegiatan buka puasa bersama masyarakat Kampung Bugis di Desa Serangan.

Kegiatan ini berlangsung di Masjid As-Syuhada, ikon bersejarah yang menjadi saksi perkembangan syiar Islam di Pulau Serangan, Denpasar.

Tahun ini BTID berkontribusi menyediakan hidangan takjil bagi jemaah Masjid As-Syuhada selama bulan Ramadan.

Baca Juga:

Ketua Takmir Majelis Masjid As-Syuhada Serangan Muhammad Amir menyampaikan apresiasinya.

“BTID sangat mendukung kami dalam agenda keagamaan.

Bukan hanya saat Ramadan, melainkan juga di hari besar lainnya seperti Iduladha maupun peringatan besar Islam lainnya,” ujar Muhammad Amir.

Baca Juga:

Selama bulan Ramadan, masjid menyiapkan sekitar 75 paket takjil setiap hari.

Seluruhnya diproduksi oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) warga Kampung Bugis Desa Serangan.

Tahun ini BTID berkontribusi menyediakan hidangan takjil bagi jemaah Masjid As-Syuhada Kampung Bugis Serangan selama bulan Ramadan.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   BTID PT Bali Turtle Island Development Ramadan UMKM Kampung Bugis takjil Program Takjil Masjid As-Syuhada desa serangan KEK Kura-kura Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Johnny Jansen Sentil Arema FC Seusai Terlibat Insiden dengan Teppei Yachida - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Sentil Arema FC Seusai Terlibat Insiden dengan Teppei Yachida

  2. Diego Campos Lega Pecah Telur, Sebut Laga Kontra Arema FC Sangat Sulit - JPNN.com Bali

    Diego Campos Lega Pecah Telur, Sebut Laga Kontra Arema FC Sangat Sulit

  3. Marcos Santos Kecewa Arema FC Keok dari Bali United, Sebut Kesalahan Kolektif - JPNN.com Bali

    Marcos Santos Kecewa Arema FC Keok dari Bali United, Sebut Kesalahan Kolektif

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU