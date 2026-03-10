BTID Berdayakan UMKM Kampung Bugis Lewat Program Takjil, Dukung Tradisi Ramadan

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Bali Turtle Island Development (BTID) kembali mewujudkan komitmen kepedulian sosial di bulan suci Ramadan dengan menyelenggarakan kegiatan buka puasa bersama masyarakat Kampung Bugis di Desa Serangan.

Kegiatan ini berlangsung di Masjid As-Syuhada, ikon bersejarah yang menjadi saksi perkembangan syiar Islam di Pulau Serangan, Denpasar.

Tahun ini BTID berkontribusi menyediakan hidangan takjil bagi jemaah Masjid As-Syuhada selama bulan Ramadan.

Ketua Takmir Majelis Masjid As-Syuhada Serangan Muhammad Amir menyampaikan apresiasinya.

“BTID sangat mendukung kami dalam agenda keagamaan.

Bukan hanya saat Ramadan, melainkan juga di hari besar lainnya seperti Iduladha maupun peringatan besar Islam lainnya,” ujar Muhammad Amir.

Selama bulan Ramadan, masjid menyiapkan sekitar 75 paket takjil setiap hari.

Seluruhnya diproduksi oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) warga Kampung Bugis Desa Serangan.