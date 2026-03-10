JPNN.com

Pakar KI Dunia Kumpul di Bali Susun Element Paper, Kakanwil Buka Suara

Selasa, 10 Maret 2026 – 10:15 WIB
Pakar KI Dunia Kumpul di Bali Susun Element Paper, Kakanwil Buka Suara - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah saat rapat koordinasi dengan Ditjen KI, kemarin (9/3) membahas Bali jadi tuan rumah pertemuan internasional pada akhir Maret dan April 2026. Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Provinsi Bali kembali dipercaya menjadi tuan rumah agenda strategis berskala internasional.

Bali jadi tuan rumah penyusunan Element Paper Indonesian Proposal yang dijadwalkan berlangsung di Hotel Truntum Kuta pada 26–28 Maret 2026.

Dokumen ini menjadi krusial karena merupakan posisi tawar Indonesia di kancah internasional yang ditargetkan rampung pada April mendatang.

Baca Juga:

Tak hanya itu, Bali juga bersiap menyambut agenda ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) pada 6–10 April 2026.

Kepastian Bali menjadi tuan rumah diputuskan dalam rapat koordinasi yang digelar secara daring di Ruang Arjuna, Kanwil Kemenkum Bali, Senin (9/3/2026).

Pertemuan tersebut membahas persiapan teknis kedatangan delegasi internasional, termasuk Direktur Eksekutif South Centre Dr. Carlos María Correa dan pakar senior Kekayaan Intelektual (KI) Nirmalya Syam.

Baca Juga:

Kanwil Kemenkum Bali menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menyusun Element Paper Indonesian Proposal yang akan melibatkan pakar mancanegara pada akhir Maret mendatang.

Kepala Kanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah menegaskan bahwa jajarannya akan memberikan dukungan teknis maksimal, khususnya dalam memfasilitasi kedatangan para tamu negara melalui koordinasi intensif dengan pihak Imigrasi.

TAGS   kekayaan intelektual Pakar KI Bali Kemenkum Bali Element Paper Indonesian Proposal Ditjen KI ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah

