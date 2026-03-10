Pakar KI Dunia Kumpul di Bali Susun Element Paper, Kakanwil Buka Suara

bali.jpnn.com, DENPASAR - Provinsi Bali kembali dipercaya menjadi tuan rumah agenda strategis berskala internasional.

Bali jadi tuan rumah penyusunan Element Paper Indonesian Proposal yang dijadwalkan berlangsung di Hotel Truntum Kuta pada 26–28 Maret 2026.

Dokumen ini menjadi krusial karena merupakan posisi tawar Indonesia di kancah internasional yang ditargetkan rampung pada April mendatang.

Tak hanya itu, Bali juga bersiap menyambut agenda ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) pada 6–10 April 2026.

Kepastian Bali menjadi tuan rumah diputuskan dalam rapat koordinasi yang digelar secara daring di Ruang Arjuna, Kanwil Kemenkum Bali, Senin (9/3/2026).

Pertemuan tersebut membahas persiapan teknis kedatangan delegasi internasional, termasuk Direktur Eksekutif South Centre Dr. Carlos María Correa dan pakar senior Kekayaan Intelektual (KI) Nirmalya Syam.

Kanwil Kemenkum Bali menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menyusun Element Paper Indonesian Proposal yang akan melibatkan pakar mancanegara pada akhir Maret mendatang.

Kepala Kanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah menegaskan bahwa jajarannya akan memberikan dukungan teknis maksimal, khususnya dalam memfasilitasi kedatangan para tamu negara melalui koordinasi intensif dengan pihak Imigrasi.