MBG Hadir di Desa Adat Ampel Nusa Penida, Dorong Peningkatan Gizi & Ekonomi Warga

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digelar di wantilan Desa Adat Ampel, Nusa Penida, Klungkung, Sabtu (7/3).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi lokal melalui pemanfaatan sumber daya pangan daerah.

Sosialisasi ini dihadiri anggota Komisi IX DPR RI Tutik Kusuma Wardhani, Kepala KPPG Denpasar Mursina Wahyuningsih Daeng, serta Dekan Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar, Nyoman Yudiarini.

Turut hadir pula jajaran Badan Gizi Nasional, tokoh masyarakat, serta ratusan warga Desa Adat Ampel.

Anggota Komisi IX DPR RI Tutik Kusuma Wardhani menekankan bahwa Program MBG merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah.

“Program Pemerintah Makan Bergizi Gratis secara keseluruhan tidak hanya menjadi upaya pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia agar tercipta masyarakat yang sehat, kuat, dan cerdas,” ujar Tutik Kusuma Wardhani.

Ia juga menjelaskan bahwa program MBG memiliki dampak positif terhadap perekonomian lokal karena melibatkan berbagai sektor usaha masyarakat.

“Program ini mendorong keterlibatan petani, nelayan, peternak, serta pelaku UMKM sebagai pemasok bahan baku.