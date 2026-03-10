Menaker Yassierli: Perusahaan Wajib Beri Ruang Pekerja untuk Terus Berkembang

bali.jpnn.com, DENPASAR - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan pentingnya perusahaan membuka ruang bagi pekerja untuk terus berkembang.

Bagi Menaker Yassierli, pekerja tidak boleh stagnan di posisi yang sama tanpa adanya peningkatan kemampuan.

Pengembangan pekerja dianggap sebagai kunci hubungan industrial yang sehat dan berkelanjutan.

Selain meningkatkan keterikatan (engagement), investasi pada kemampuan pekerja merupakan strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan perusahaan menghadapi tantangan global.

“Ini harus dipahami sebagai sebuah strategi.

Ketika kita memampukan pekerja, ketika kita memberdayakan mereka, maka itu akan memberikan long-term effect bagi perusahaan dalam jangka panjang,” ujar Menaker Yassierli.

Ia menjelaskan, pekerja yang merasa didukung tidak hanya menjalankan tugas sebagai kewajiban, tetapi juga memiliki semangat, rasa memiliki, dan keinginan untuk memberi kontribusi lebih.

Oleh karena itu, perusahaan perlu menciptakan lingkungan kerja yang membuat pekerja merasa perannya berarti.