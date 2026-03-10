JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Hujan Lebat Masih Mengintai Bali, Denpasar hingga Tabanan Masuk Status Siaga

Hujan Lebat Masih Mengintai Bali, Denpasar hingga Tabanan Masuk Status Siaga

Selasa, 10 Maret 2026 – 05:38 WIB
Hujan Lebat Masih Mengintai Bali, Denpasar hingga Tabanan Masuk Status Siaga - JPNN.com Bali
Ilustrasi warga melintas di tengah guyuran hujan. Foto: Antara/Muhammad Bagus Khoirunas/rwa

bali.jpnn.com, DENPASAR - Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem di sejumlah wilayah di Bali pada periode 9 – 11 Maret 2025.

BMKG memperkirakan Selasa hari ini (10/3), cuaca buruk yang ditandai hujan dengan intensitas ringan hingga lebat masih mengguyur Bali disertai petir dan angin kencang.

Hujan dengan level Waspada antara sedang hingga lebat diperkirakan mengguyur wilayah Buleleng.

Baca Juga:

Hujan dengan level Siaga antara lebat hingga sangat lebat diperkirakan mengguyur Denpasar, Badung, Bangli, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Klungkung dan Tabanan.

Suhu udara berkisar 20 hingga 32 derajat celsius.

Wilayah Bangli mencatatkan suhu terendah berkisar 20 – 26 derajat celsius, sementara suhu tertinggi ada di wilayah Klungkung dan Denpasar yang tercatat berkisar 26 – 32 derajat celsius.

Baca Juga:

Kelembapan udara berkisar 65 – 98 persen.

Pola angin di wilayah perairan utara Bali umumnya bertiup dari arah barat daya – barat laut dengan kecepatan berkisar antara 5 – 30 knot, sementara di perairan selatan Bali bertiup dari arah barat daya – barat dengan kecepatan berkisar antara 5 – 25 knot.

BMKG memperkirakan Selasa hari ini (10/3), cuaca buruk yang ditandai hujan dengan intensitas ringan hingga lebat masih mengguyur Bali disertai angin kencang
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   hujan hujan lebat Bali angin kencang BMKG cuaca gelombang tinggi tabanan Denpasar BBMKG Wilayah III Denpasar

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Johnny Jansen Sentil Arema FC Seusai Terlibat Insiden dengan Teppei Yachida - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Sentil Arema FC Seusai Terlibat Insiden dengan Teppei Yachida

  2. Diego Campos Lega Pecah Telur, Sebut Laga Kontra Arema FC Sangat Sulit - JPNN.com Bali

    Diego Campos Lega Pecah Telur, Sebut Laga Kontra Arema FC Sangat Sulit

  3. Marcos Santos Kecewa Arema FC Keok dari Bali United, Sebut Kesalahan Kolektif - JPNN.com Bali

    Marcos Santos Kecewa Arema FC Keok dari Bali United, Sebut Kesalahan Kolektif

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU