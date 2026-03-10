Hujan Lebat Masih Mengintai Bali, Denpasar hingga Tabanan Masuk Status Siaga

bali.jpnn.com, DENPASAR - Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem di sejumlah wilayah di Bali pada periode 9 – 11 Maret 2025.

BMKG memperkirakan Selasa hari ini (10/3), cuaca buruk yang ditandai hujan dengan intensitas ringan hingga lebat masih mengguyur Bali disertai petir dan angin kencang.

Hujan dengan level Waspada antara sedang hingga lebat diperkirakan mengguyur wilayah Buleleng.

Hujan dengan level Siaga antara lebat hingga sangat lebat diperkirakan mengguyur Denpasar, Badung, Bangli, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Klungkung dan Tabanan.

Suhu udara berkisar 20 hingga 32 derajat celsius.

Wilayah Bangli mencatatkan suhu terendah berkisar 20 – 26 derajat celsius, sementara suhu tertinggi ada di wilayah Klungkung dan Denpasar yang tercatat berkisar 26 – 32 derajat celsius.

Kelembapan udara berkisar 65 – 98 persen.

Pola angin di wilayah perairan utara Bali umumnya bertiup dari arah barat daya – barat laut dengan kecepatan berkisar antara 5 – 30 knot, sementara di perairan selatan Bali bertiup dari arah barat daya – barat dengan kecepatan berkisar antara 5 – 25 knot.