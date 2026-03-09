JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Polda Bali Kerahkan 2.076 Personel Menjelang Operasi Ketupat Agung, Ini Fokusnya

Polda Bali Kerahkan 2.076 Personel Menjelang Operasi Ketupat Agung, Ini Fokusnya

Senin, 09 Maret 2026 – 20:47 WIB
Polda Bali Kerahkan 2.076 Personel Menjelang Operasi Ketupat Agung, Ini Fokusnya - JPNN.com Bali
Sebanyak 2.076 personel Polda Bali diterjunkan secara serentak dalam pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) menjelang Operasi Ketupat Agung 2026. Foto: Humas Polda Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sebanyak 2.076 personel Polda Bali dan Polres jajaran diterjunkan secara serentak dalam pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD).

Ribuan anggota Polri itu diterjunkan ke masyarakat untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap aman dan kondusif menjelang Operasi Ketupat Agung 2026.

Kekuatan personel tersebut terdiri dari 488 personel Polda Bali dan 1.588 personel Polres jajaran yang disiagakan di berbagai wilayah untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan.

Baca Juga:

KRYD dilaksanakan selama empat hari, mulai 9 hingga 12 Maret 2026.

Fokus KRYD pada berbagai potensi kerawanan yang kerap meningkat menjelang hari raya dan meningkatnya mobilitas masyarakat.

Sasaran kegiatan meliputi peredaran minuman keras ilegal, perjudian, prostitusi, narkoba, petasan, hingga pengawasan di pusat keramaian dan pusat perbelanjaan.

Baca Juga:

Personel juga melakukan pemantauan terhadap pergerakan masyarakat yang melakukan mudik lebih awal, serta berbagai aktivitas lain yang berpotensi mengganggu stabilitas Kamtibmas.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy menegaskan bahwa pengerahan ribuan personel ini merupakan langkah tegas kepolisian untuk menjaga Bali tetap aman.

Sebanyak 2.076 personel Polda Bali diterjunkan secara serentak dalam pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) menjelang Operasi Ketupat Agung 2026
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   polda bali Operasi Ketupat Agung Bali Polres Operasi Ketupat Agung 2026 Polri Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Johnny Jansen Sentil Arema FC Seusai Terlibat Insiden dengan Teppei Yachida - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Sentil Arema FC Seusai Terlibat Insiden dengan Teppei Yachida

  2. Diego Campos Lega Pecah Telur, Sebut Laga Kontra Arema FC Sangat Sulit - JPNN.com Bali

    Diego Campos Lega Pecah Telur, Sebut Laga Kontra Arema FC Sangat Sulit

  3. Marcos Santos Kecewa Arema FC Keok dari Bali United, Sebut Kesalahan Kolektif - JPNN.com Bali

    Marcos Santos Kecewa Arema FC Keok dari Bali United, Sebut Kesalahan Kolektif

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU