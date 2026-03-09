Kemenkum Bali Ikut Anev Kinerja B02 Tahun 2026, Peringkat I Kinerja Anggaran

JPNN.com

Senin, 09 Maret 2026 – 17:23 WIB
Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah didampingi Kadiv Pelayanan Hukum dan Kadiv PPPH mengikuti kegiatan Analisa dan Evaluasi (Anev) Kinerja Kementerian Hukum B02 Tahun 2026 secara daring, Senin (9/3/2026). Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah didampingi Kadiv Pelayanan Hukum dan Kadiv PPPH mengikuti kegiatan Analisa dan Evaluasi (Anev) Kinerja Kementerian Hukum B02 Tahun 2026 secara daring, Senin (9/3/2026).

Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid, yakni secara langsung dari Ruang Rapat Soepomo Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Ada juga yang hadir melalui Zoom Meeting yang diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Turut hadir memberikan arahan dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta.

Nico Afinta menyampaikan bahwa kegiatan analisa dan evaluasi kinerja ini dilaksanakan dalam rangka mendorong percepatan capaian kinerja serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh unit kerja Kementerian Hukum di Indonesia.

Nico Afinta juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum atas berbagai capaian kinerja yang berhasil diraih sepanjang tahun 2025.

Menurut Nico Afinta, keberhasilan tersebut menjadi fondasi penting untuk terus meningkatkan kinerja serta mempertahankan berbagai capaian positif pada 2026.

Ia menambahkan bahwa rapat analisa dan evaluasi ini merupakan momentum penting untuk memastikan pelaksanaan program kerja berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Kemenkum Bali meraih Peringkat I dalam Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 dengan total nilai 99,77.
