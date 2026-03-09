Kakanwil Felucia Sengky: Imigrasi Bali Komitmen Optimalkan Penanganan WNA

JPNN.com

Senin, 09 Maret 2026 – 17:03 WIB
Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Bali Felucia Sengky Ratna melakukan pertemuan dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Bali, Arya Wedakarna, di Denpasar, Senin (9/3). Foto: Humas Kanwil Ditjen Imigrasi Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Bali Felucia Sengky Ratna melakukan pertemuan dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Bali, Arya Wedakarna, di Denpasar, Senin (9/3).

Pertemuan tersebut membahas penguatan penanganan serta pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) yang berada di wilayah Bali.

Felucia Sengky Ratna menyampaikan komitmen jajaran Imigrasi Bali untuk terus meningkatkan kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsi keimigrasian, khususnya dalam pengawasan dan penanganan keberadaan WNA di Bali.

Felucia menegaskan bahwa Imigrasi Bali akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sekaligus memastikan pengawasan terhadap WNA berjalan secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami berkomitmen untuk menjalankan tugas dan fungsi keimigrasian secara maksimal, baik dalam pelayanan maupun pengawasan terhadap warga negara asing, sehingga dapat mendukung terciptanya ketertiban serta kepastian hukum,” ujar Felucia Sengky Ratna.

Felucia Sengky Ratna menjelaskan bahwa penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan juga menjadi bagian penting dalam upaya menjaga kondusifitas Bali sebagai destinasi internasional yang dikunjungi banyak wisatawan mancanegara.

Arya Wedakarna menyampaikan dukungannya terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh jajaran Imigrasi dalam meningkatkan pengawasan serta penanganan WNA di wilayah Bali.

Menurutnya, pengawasan yang baik akan mendukung keamanan, ketertiban, serta kenyamanan masyarakat dan wisatawan.

