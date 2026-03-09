JPNN.com

Senin, 09 Maret 2026 – 16:51 WIB
Jadwal Buka Puasa & Salat Magrib di Bali Senin (9/3), Ini Keutamaannya
Ilustrasi Buka Puasa Ramadan 2026. Ilustrasi Sultan Amanda/jpnn.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Beberapa jam lagi umat Muslim di Bali berbuka puasa.

Buka puasa pada Minggu hari ini (8/3) menandakan umat muslim di Bali telah menjalankan ibadah puasa Ramadan hari ke-19.

Berdasarkan kitab Fadhâil Al-Asyhur Ats-Tsalâtsah yang ditulis Syeikh Muhammad bin Ali bin Husein bin Musa bin Babawayh Al-Qumi, banyak keutamaan puasa Ramadan pada hari ke-19.

Memasuki hari ke-19, orang berpuasa akan mendapat hadiah makanan di surga kelak.

Oleh karena itu, beruntung bagi umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa hari ini.

Berikut jadwal buka puasa di Kota Denpasar dan 8 kabupaten lain di Provinsi Bali, pada Senin 9 Maret 2026 versi Kemenag Bali dalam Waktu Indonesia Tengah (WITA):

Karangasem

Magrib: 18.34  

Berikut jadwal buka Puasa, Magrib dan Isya di Provinsi Bali dan sekitarnya Hari Sabtu 9 Maret 2026 versi Kementerian Agama
