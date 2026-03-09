Kasus TPA Suwung Masuk Penyidikan, Target Sampah Tuntas di Sumber per Maret 2026

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster memberikan arahan tegas terkait percepatan pengelolaan sampah berbasis sumber kepada seluruh Kepala Desa dan Lurah se-Kota Denpasar di Gedung Sewaka Dharma, Lumintang, Senin (9/3).

Koster mengungkapkan bahwa penanganan kasus TPA Suwung kini telah memasuki tahap penyidikan, potensi ada tersangka.

Sejalan dengan penegasan Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq, mulai April 2026, TPA Suwung hanya diperbolehkan menerima sampah anorganik atau residu.

Untuk sampah organik wajib dikelola sepenuhnya di sumbernya.

“Jangan sampai kepala daerah menjadi tersangka. Tentu kami tidak ingin itu terjadi, bukan?

Ini tanggung jawab bersama untuk menyelesaikan permasalahan sampah sesuai target. Semua harus bergerak,” ujar Koster.

Koster menjelaskan bahwa komitmen Pemprov Bali dalam menjaga keharmonisan alam melalui visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali sebenarnya sudah dimulai sejak periode pertama kepemimpinannya.

Ia menerbitkan Pergub No. 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Plastik Sekali Pakai.