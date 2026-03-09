JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Bandara Bali Bentuk Posko Terpadu, Amankan Nyepi & Arus Mudik Lebaran 2026

Bandara Bali Bentuk Posko Terpadu, Amankan Nyepi & Arus Mudik Lebaran 2026

Senin, 09 Maret 2026 – 11:05 WIB
Bandara Bali Bentuk Posko Terpadu, Amankan Nyepi & Arus Mudik Lebaran 2026 - JPNN.com Bali
Ilustrasi situasi penumpang di depan Posko Terpadu di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Foto: ANTARA/ho-bandara ngurah ra

bali.jpnn.com, DENPASAR - Operator Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, resmi membentuk Posko Terpadu yang menggabungkan pengamanan Hari Raya Nyepi sekaligus Angkutan Udara Lebaran 2026.

Langkah ini diambil operator Bandara Bali menyusul kedua hari besar keagamaan tersebut yang jatuh dalam waktu berdekatan.

Posko Angkutan Lebaran 2026 sendiri dijadwalkan beroperasi selama 18 hari, terhitung mulai 13 hingga 30 Maret 2026.

Baca Juga:

Airport Operation and Security Services Bandara I Gusti Ngurah Rai Goentoro menegaskan bahwa seluruh personel akan dibagi dalam beberapa shift untuk memastikan posko tetap siaga selama 24 jam penuh.

"Guna memastikan pelayanan, kepatuhan regulasi, serta aspek keamanan berjalan lancar, kami mengerahkan sekitar 2.900 personel untuk bertugas di posko ini," ujar Goentoro, di Kabupaten Badung, Minggu kemarin (8/3).

Menurut Goentoro, di Bandara I Gusti Ngurah Rai, posko ada di terminal kedatangan domestik sebagai posko utama.

Baca Juga:

Satu lagi di Gedung Wisti Sabha atau perlintasan menuju masuk area bandara sebagai posko lalu lintas.

Goentoro memandang posko ini penting sebab diproyeksikan terjadi peningkatan pengguna transportasi udara dibanding hari biasa maupun periode Lebaran 2025.

Operator Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, resmi membentuk Posko Terpadu yang menggabungkan pengamanan Hari Raya Nyepi sekaligus Angkutan Udara Lebaran 2026.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bandara Gusti Ngurah Rai bandara bali Nyepi Angkutan Udara Lebaran 2026 Posko Terpadu Bali Posko Angkutan Lebaran 2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Johnny Jansen Sentil Arema FC Seusai Terlibat Insiden dengan Teppei Yachida - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Sentil Arema FC Seusai Terlibat Insiden dengan Teppei Yachida

  2. Diego Campos Lega Pecah Telur, Sebut Laga Kontra Arema FC Sangat Sulit - JPNN.com Bali

    Diego Campos Lega Pecah Telur, Sebut Laga Kontra Arema FC Sangat Sulit

  3. Marcos Santos Kecewa Arema FC Keok dari Bali United, Sebut Kesalahan Kolektif - JPNN.com Bali

    Marcos Santos Kecewa Arema FC Keok dari Bali United, Sebut Kesalahan Kolektif

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU