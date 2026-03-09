Angin Kencang 46,3 Km per Jam Terjang Bali, Wilayah Ini Terdampak Hujan

JPNN.com

Senin, 09 Maret 2026 – 03:28 WIB
Ilustrasi perkiraan angin kencang yang terjadi di Bali hari ini. Foto: Humas Polres Tabanan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar menerbitkan peringatan dini potensi angin kencang di perairan Bali pada periode 8 – 11 Maret 2026.

Potensi angin kencang di perairan utara dan selatan Bali diperkirakan menerjang dengan kecepatan 25 knot atau sekitar 46,3 kilometer per jam.

Wilayah terdampak antara lain Badung, Denpasar dan Klungkung.

“Waspadai potensi angin kencang di perairan utara dan selatan Bali.

Pola angin bergerak dari arah barat daya-barat laut dengan kecepatan diprakirakan hingga 46 kilometer per jam,” ujar Prakirawan BBMKG Wilayah III Ariantika di Denpasar, Bali, dilansir dari Antara.

Dengan potensi angin kencang itu, pihaknya telah mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi hingga 2,5 meter.

Gelombang tinggi tersebut berpeluang terjadi di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, perairan selatan Bali dan Selat Lombok bagian selatan.

BMKG Denpasar menjelaskan kondisi angin dan gelombang laut berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar menerbitkan peringatan dini potensi angin kencang di perairan Bali pada
