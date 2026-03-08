Catat Jadwal Penutupan Pelabuhan Ketapang, Gilimanuk, dan Lembar Selama Nyepi 2026

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memastikan menghentikan sementara layanan penyeberangan pada lintasan Ketapang (Banyuwangi)-Gilimanuk (Bali) dan rute menuju Lombok.

Langkah ini diambil untuk menghormati pelaksanaan Hari Raya Nyepi di Pulau Bali, yang jatuh pada Kamis (19/3) mendatang.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan penyesuaian operasional ini bertujuan menjaga ketertiban serta mendukung umat Hindu dalam menjalankan ritual Catur Brata Penyepian.

"Kebijakan ini juga mempertimbangkan momentum Nyepi yang berdekatan dengan periode Angkutan Lebaran 2026, di mana mobilitas masyarakat diperkirakan akan melonjak tajam," ujar Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan dilansir dari Antara.

Operasional penyeberangan dihentikan sementara di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, mulai 18 Maret pukul 17.00 WIB hingga 20 Maret pukul 06.00 WIB.

Di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali, aktivitas penyeberangan mulai dihentikan sementara pada 19 Maret pukul 05.00 WITA hingga 20 Maret pukul 06.00 WITA.

Di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, NTB, penutupan penyeberangan berlangsung pada 18 Maret pukul 21.00 WITA hingga 20 Maret pukul 01.30 WITA.

Di Pelabuhan Padangbai, Karangasem, Bali, penutupan mulai 19 Maret pukul 04.00 WITA hingga 20 Maret pukul 11.30 WITA.