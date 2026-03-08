JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Korban Ketiga Banjir Bandang Buleleng Ditemukan Tewas di Perairan Dencarik, RIP

Korban Ketiga Banjir Bandang Buleleng Ditemukan Tewas di Perairan Dencarik, RIP

Minggu, 08 Maret 2026 – 20:02 WIB
Korban Ketiga Banjir Bandang Buleleng Ditemukan Tewas di Perairan Dencarik, RIP - JPNN.com Bali
Korban ketiga banjir bandang bernama Kadek Wahyu ditemukan Tim SAR gabungan tewas di perairan Dencarik, Buleleng, Bali, Minggu (8/3) sore. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, BULELENG - Tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian dua orang korban banjir bandang yang menerjang Banjar, Buleleng, Bali utara, Minggu (8/3).

Hasilnya, seorang korban banjir bandang, Kadek Wahyu, 12, berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Itu artinya, dari empat orang korban banjir bandang, tiga ditemukan tewas, satu hilang.

Baca Juga:

Dua korban tewas sebelumnya yang telah ditemukan adalah Dewa Ketut Adi Suarjana, 55, warga Dusun Santal, Banjar, dan Komang Suci, 44.

Artinya, masih ada satu korban yang belum ditemukan, yakni Putu Wini, 17.

Menurut Koordinator Pos SAR Buleleng Kadek Donny Indrawan, tim melakukan pencarian sejak pukul 08.30 WITA.

Baca Juga:

“Tim dibagi untuk melakukan pencarian di empat titik,” ujar Kadek Donny Indrawan di Buleleng, Bali, Minggu (8/3).

SRU laut bergerak melakukan penyisiran dengan menggunakan rubber boat.

Korban ketiga banjir bandang ditemukan meninggal dunia dengan ciri-ciri berjenis kelamin laki - laki, anak-anak dan masih mengenakan kaos berwarna biru.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   banjir banjir bandang Buleleng korban tewas Pantai Banjar Perairan Dencarik Pos SAR Buleleng Tim SAR Gabungan korban banjir bandang

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Johnny Jansen Sentil Arema FC Seusai Terlibat Insiden dengan Teppei Yachida - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Sentil Arema FC Seusai Terlibat Insiden dengan Teppei Yachida

  2. Diego Campos Lega Pecah Telur, Sebut Laga Kontra Arema FC Sangat Sulit - JPNN.com Bali

    Diego Campos Lega Pecah Telur, Sebut Laga Kontra Arema FC Sangat Sulit

  3. Marcos Santos Kecewa Arema FC Keok dari Bali United, Sebut Kesalahan Kolektif - JPNN.com Bali

    Marcos Santos Kecewa Arema FC Keok dari Bali United, Sebut Kesalahan Kolektif

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU