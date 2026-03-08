Korban Ketiga Banjir Bandang Buleleng Ditemukan Tewas di Perairan Dencarik, RIP

bali.jpnn.com, BULELENG - Tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian dua orang korban banjir bandang yang menerjang Banjar, Buleleng, Bali utara, Minggu (8/3).

Hasilnya, seorang korban banjir bandang, Kadek Wahyu, 12, berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Itu artinya, dari empat orang korban banjir bandang, tiga ditemukan tewas, satu hilang.

Dua korban tewas sebelumnya yang telah ditemukan adalah Dewa Ketut Adi Suarjana, 55, warga Dusun Santal, Banjar, dan Komang Suci, 44.

Artinya, masih ada satu korban yang belum ditemukan, yakni Putu Wini, 17.

Menurut Koordinator Pos SAR Buleleng Kadek Donny Indrawan, tim melakukan pencarian sejak pukul 08.30 WITA.

“Tim dibagi untuk melakukan pencarian di empat titik,” ujar Kadek Donny Indrawan di Buleleng, Bali, Minggu (8/3).

SRU laut bergerak melakukan penyisiran dengan menggunakan rubber boat.